اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول غزة

2025-08-09 03:11:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، اجتماعاً طارئاً لمناقشة جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول العربية الأعضاء، في ظل إعلان الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" موافقتها على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل.
وأعلن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية يبحث آليات الحراك على المستويين العربي والدولي، والتصدي للجرائم الإسرائيلية ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
وقال الدبلوماسي الفلسطيني إن الاجتماع سيعقد في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه، إضافة إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في غزة، من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين، والتوسع الاستعماري، وهدم المنازل والبنية التحتية، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.
وأعربت الدول العربية والعديد من دول العالم عن رفضها وإدانتها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، وذلك ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني ومنع إقامة دولته.
ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إعادة احتلال قطاع غزة ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، موضحاً أن الجامعة حذرت مراراً من مغبة ترك الحبل على الغارب لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، داعياً المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

