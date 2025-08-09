المجلس العالمي للتسامح و السلام يدين قرار إسرائيل احتلال غزة

المجلس العالمي للتسامح و السلام يدين قرار إسرائيل احتلال غزة
وحذر المجلس في بيان أصدره اليوم السبت، من أن استمرار هذه السياسات الأحادية يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الانتهاكات، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الجروان أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف أو المساومة، وأن المساس بها يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ العدالة، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لوقف التهجير القسري والتصعيد العسكري، وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم.
وجدد موقف المجلس الداعم لحل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة مطلب سياسي وقانوني وأخلاقي لا يمكن تجاهله.
