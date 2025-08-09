إيران : التحقيق مع 20 معتقلا للاشتباه بالتجسس لصالح إسرائيل

إيران : التحقيق مع 20 معتقلا للاشتباه بالتجسس لصالح إسرائيل
- ايران - PNN - أعلن القضاء الإيراني السبت فتح تحقيق مع 20 شخصا تم اعتقالهم مؤخرا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي في طهران "تم وضع هذه الملفات على الفور تحت إشراف المحققين ويجري التحقيق فيها".
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في 28 تموز/يوليو "اعتقال 20 جاسوسا وعميلا عملياتيا وداعما للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي) وعناصر مرتبطة بضباط استخبارات" إسرائيلية في عدد من محافظات البلاد بما في ذلك العاصمة طهران.
واندلعت حربٌ استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو بعد أن أطلقت إسرائيل سلسلة غارات على الأراضي الإيرانية، ردّت عليها طهران بهجمات صاروخية وأخرى بمسيرات.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ومناطق سكنية، عن مقتل ضباط كبار وخبراء في البرنامج النووي الإيراني ومئات الأشخاص. إذ قُتل ما لا يقل عن 10 علماء نوويين في الهجمات، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
ومنذ انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار أعلن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت إيران أنها ستجري محاكمات سريعة للمشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.
وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين عن اعتقالات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى إعدام عدد من الأشخاص المدانين بالتعاون مع الموساد.
وأعدمت إيران، الأربعاء، روزبه فادي المُدان بالتجسس لصالح إسرائيل بتهمة نقل معلومات عن عالم نووي قُتل في الحرب.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه كان يعمل في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأضافت الوكالة، أن روزبه فادي تعاون في إعداد بحث أكاديمي مع عالمين نوويين هما أحمد ذو الفقار وعبد الحميد مينوشهر اللذين قتلا خلال الحرب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رياضة.. حساب اليويفا على منصة إكس ينعي سليمان العبيد بيليه فلسطين
ترحيب خليجي بإعلان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
"أبل" تعتزم تطوير محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي
روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع
الخارجية تعزي بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني
فتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية