إيران : التحقيق مع 20 معتقلا للاشتباه بالتجسس لصالح إسرائيل

ايران - PNN - أعلن القضاء الإيراني السبت فتح تحقيق مع 20 شخصا تم اعتقالهم مؤخرا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل.

MENAFN - Palestine News Network )

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي في طهران "تم وضع هذه الملفات على الفور تحت إشراف المحققين ويجري التحقيق فيها".

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في 28 تموز/يوليو "اعتقال 20 جاسوسا وعميلا عملياتيا وداعما للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي) وعناصر مرتبطة بضباط استخبارات" إسرائيلية في عدد من محافظات البلاد بما في ذلك العاصمة طهران.

واندلعت حربٌ استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو بعد أن أطلقت إسرائيل سلسلة غارات على الأراضي الإيرانية، ردّت عليها طهران بهجمات صاروخية وأخرى بمسيرات.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ومناطق سكنية، عن مقتل ضباط كبار وخبراء في البرنامج النووي الإيراني ومئات الأشخاص. إذ قُتل ما لا يقل عن 10 علماء نوويين في الهجمات، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

ومنذ انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار أعلن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت إيران أنها ستجري محاكمات سريعة للمشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.

وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين عن اعتقالات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى إعدام عدد من الأشخاص المدانين بالتعاون مع الموساد.

وأعدمت إيران، الأربعاء، روزبه فادي المُدان بالتجسس لصالح إسرائيل بتهمة نقل معلومات عن عالم نووي قُتل في الحرب.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه كان يعمل في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأضافت الوكالة، أن روزبه فادي تعاون في إعداد بحث أكاديمي مع عالمين نوويين هما أحمد ذو الفقار وعبد الحميد مينوشهر اللذين قتلا خلال الحرب.