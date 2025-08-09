تونس تدين إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتعتبره انتهاكًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية

تونس تدين إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتعتبره انتهاكًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية
وأوضحت الخارجية التونسية في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن هذا القرار يُشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتعدّ سافر على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيّته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه.
وتابع البيان: كما يشكل القرار فصلا جديدا من فصول جرائم الاحتلال وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي وبمنظومة الأخلاق والقيم الانسانية والتي تزداد فظاعة ووحشية يوما بعد يوم، بما يضع كل القوى العالمية والإرادة الدولية ومنظومتها الأممية لاسيّما مجلس الأمن أمام لحظة فارقة يجب أن يحسم فيها موقفه إزاء مستقبل العالم والحقّ والعدالة الانسانية، وأن يلتزم بواجبه في وقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له.
وجددت تونس التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
