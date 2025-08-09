تونس تدين إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتعتبره انتهاكًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) تونس - PNN - أدانت تونس القرار الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن هذا القرار يُشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتعدّ سافر على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيّته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه.

وتابع البيان: كما يشكل القرار فصلا جديدا من فصول جرائم الاحتلال وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي وبمنظومة الأخلاق والقيم الانسانية والتي تزداد فظاعة ووحشية يوما بعد يوم، بما يضع كل القوى العالمية والإرادة الدولية ومنظومتها الأممية لاسيّما مجلس الأمن أمام لحظة فارقة يجب أن يحسم فيها موقفه إزاء مستقبل العالم والحقّ والعدالة الانسانية، وأن يلتزم بواجبه في وقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له.

وجددت تونس التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.