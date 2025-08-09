  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مستوطنون يعتدون على الأراضي الزراعية في جنوب بيت لحم

2025-08-09 03:11:19
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم - PNN - اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على عدد من المزارعين أثناء عملهم في أرض المواطن نعيم محمد الراضي، الواقعة في منطقة خلة النحلة بقرية واد رحال، جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا، بأن مجموعة من المستوطنون داهموا المنطقة وهاجموا المزارعين بالضرب، ما أسفر عن إصابة كل من: موسى محمد محمود حرز الله، ورضا محمد محمود حرز الله، وعبد الله إبراهيم زيادة برضوض متفاوتة.

وتتعرض منطقة خلة النحلة منذ أعوام لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنون ، في إطار محاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني.

