مستوطنون يعتدون على الأراضي الزراعية في جنوب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على الأراضي الزراعية في جنوب بيت لحم
وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا، بأن مجموعة من المستوطنون داهموا المنطقة وهاجموا المزارعين بالضرب، ما أسفر عن إصابة كل من: موسى محمد محمود حرز الله، ورضا محمد محمود حرز الله، وعبد الله إبراهيم زيادة برضوض متفاوتة.
وتتعرض منطقة خلة النحلة منذ أعوام لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنون ، في إطار محاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني.
