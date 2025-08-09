4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء، بوصول 4 شهداء و40 إصابة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات الأميركية في منطقة زكيم شمال غربي قطاع غزة.
كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في مفترق النابلسي جنوب مدينة غزة.
وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,743، والإصابات إلى 12,590
