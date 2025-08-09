  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

2025-08-09 03:11:18
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة - PNN - استُشهد مساء اليوم السبت 4 مواطنين وأصيب آخرون من طالبي المساعدات في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء، بوصول 4 شهداء و40 إصابة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات الأميركية في منطقة زكيم شمال غربي قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في مفترق النابلسي جنوب مدينة غزة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,743، والإصابات إلى 12,590

