  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قوات الاحتلال تعتقل طفلين شقيقين من قصرة جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل طفلين شقيقين من قصرة جنوب نابلس

2025-08-09 03:11:16
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس - PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، واعتقلت طفلين شقيقين وسام وسراج محمود قبل انسحابها.

في السياق، أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب المدينة وجابت شوارع البلدة دون أن يبلغ عن أي مواجهات أو اعتقالات.

MENAFN09082025000205011050ID1109907116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث