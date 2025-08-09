قوات الاحتلال تعتقل طفلين شقيقين من قصرة جنوب نابلس
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، واعتقلت طفلين شقيقين وسام وسراج محمود قبل انسحابها.
في السياق، أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب المدينة وجابت شوارع البلدة دون أن يبلغ عن أي مواجهات أو اعتقالات.
