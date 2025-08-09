قوات الاحتلال تعتقل طفلين شقيقين من قصرة جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس - PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، واعتقلت طفلين شقيقين وسام وسراج محمود قبل انسحابها.

في السياق، أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب المدينة وجابت شوارع البلدة دون أن يبلغ عن أي مواجهات أو اعتقالات.