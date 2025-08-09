الرئيس يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي ويثمن موقفه الثابت تجاه القضية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله - PNN - أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأعرب سيادته عن بالغ الشكر والتقدير للمواقف السياسية التركية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تقدمها الجمهورية التركية لشعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها في قطاع غزة.

وأشاد السيد الرئيس بالمواقف التركية المشرفة في رفض محاولات تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال سيادته، إن القرار الخطير الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس، مشددا على ضرورة العمل لوقفه فورا.

وأضاف السيد الرئيس، أن القيادة الفلسطينية ستواصل التحرك السياسي على المستويات كافة، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد هذه المخططات.

وشدد سيادته على أهمية تمكين دولة فلسطين من استلام مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الأمنية بدعم عربي ودولي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، بما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي تحت مظلة الدولة.

بدوره، أكد الرئيس اردوغان، على مواقف تركيا الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، وأن تركيا ستواصل جهودها على الصعد كافة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع العديد من زعماء العالم لبحث خطورة القرار الإسرائيلي بتوسيع الحرب وإعادة احتلال قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أبداً بالقرار الإسرائيلي.

وأوضح الرئيس التركي، أن بلاده تدعم الطلب الفلسطيني لعقد جلسة عاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لبحث القرارات الإسرائيلية الخطيرة، مشيرا إلى أن تركيا قامت بتقديم طلب عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد الجلسة بشكل مستعجل بصفتها رئيسا للدورة الحالية للمنظمة.