غزة تودّع الحواجري والمقاطعة.. وارتفاع حصيلة شهداء كرة القدم إلى 325

2025-08-09 03:11:14
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة - PNN - ودّعت الأسرة الرياضية الفلسطينية اليوم السبت، اثنين من أبنائها، بعد ارتقاء لاعب نادي خدمات النصيرات معاذ علاء الحواجري أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، واستشهاد لاعب اتحاد دير البلح، نصر الله المقاطعة جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال اتحاد كرة القدم، إن المقاطعة يعد من اللاعبين البارزين في الملاعب الغزية، حيث لعب لجمعية الصلاح وعدد من الأندية الأخرى. فيما عُرف الحواجري بعطائه داخل صفوف خدمات النصيرات وحضوره المميز على المستطيل الأخضر. وبرحيلهما، تفقد الرياضة الفلسطينية اسمين لطالما شكّلا جزءاً من نسيجها الإنساني والرياضي.

وأضاف: مع هذه الخسارة المؤلمة، ارتفع عدد شهداء أسرة كرة القدم الفلسطينية منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 325 شهيداً، يشملون لاعبين، مدربين، إداريين، حكّاماً، وأعضاء مجالس إدارات الأندية، في مشهد يعكس حجم الاستهداف الممنهج للرياضة الفلسطينية وأركانها.

