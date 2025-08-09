  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا و كفر عقب

2025-08-09 03:11:13
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا للاجئين وبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وشارع المعهد، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر، أن جنود من جيش الاحتلال برفقة عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا شارع المطار في بلدة كفر عقب، والتقطوا صورا لعدد من المباني والمنشآت.

