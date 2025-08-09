إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا و كفر عقب

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا و كفر عقب
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وشارع المعهد، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.
وأضافت المصادر، أن جنود من جيش الاحتلال برفقة عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا شارع المطار في بلدة كفر عقب، والتقطوا صورا لعدد من المباني والمنشآت.
