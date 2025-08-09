الكويت للمجتمع الدولي إنهاء سياسة سلطات الاحتلال المتمثلة بالتجويع والتطهير العرقي في غزة





أعربت الكويت عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وجددت دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات غير الإنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.من جهة اخرى، أعربت الكويت عن ترحيبها بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، وتطلعها بأن تسهم هذه الخطوة التاريخية في مزيد من الاستقرار والازدهار بين البلدين.وإذ تشيد الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى هذا الاتفاق المهم، لتجدد تأكيدها على دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية لحل النزاعات وتسويتها عبر الحوار والطرق السلمية.