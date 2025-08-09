الكويت للمجتمع الدولي إنهاء سياسة سلطات الاحتلال المتمثلة بالتجويع والتطهير العرقي في غزة

403
الكويت للمجتمع الدولي إنهاء سياسة سلطات الاحتلال المتمثلة بالتجويع والتطهير العرقي في غزة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعربت الكويت عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات غير الإنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
من جهة اخرى، أعربت الكويت عن ترحيبها بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، وتطلعها بأن تسهم هذه الخطوة التاريخية في مزيد من الاستقرار والازدهار بين البلدين.
وإذ تشيد الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى هذا الاتفاق المهم، لتجدد تأكيدها على دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية لحل النزاعات وتسويتها عبر الحوار والطرق السلمية.
القرار يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافاً بقرارات الشرعية الدولية
يقوّض حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
