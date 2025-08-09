القابضة للتشييد تستهدف تحقيق صافي ربح 5 مليارات جنيه في 2025-2026
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الموازنة التخطيطية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي ذاته.
وأكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم العائد على الأصول والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية يمثلان أولوية في المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
وأشار إلى أن التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة يُعَد عنصر قوة يجب استثماره لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ودعم المشروعات الكبرى، وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية أكثر كفاءة.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، والاستدامة، والحوكمة، والرقابة الداخلية، والتحول الرقمي، لما لها من دور في تعزيز القدرات التنافسية للشركات، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين أدائها العام.
