القابضة للتشييد تستهدف تحقيق صافي ربح 5 مليارات جنيه في 2025-2026

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال موازنتها، تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع يبلغ 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الموازنة التخطيطية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي ذاته.

وأكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم العائد على الأصول والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية يمثلان أولوية في المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

وأشار إلى أن التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة يُعَد عنصر قوة يجب استثماره لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ودعم المشروعات الكبرى، وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية أكثر كفاءة.

كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، والاستدامة، والحوكمة، والرقابة الداخلية، والتحول الرقمي، لما لها من دور في تعزيز القدرات التنافسية للشركات، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين أدائها العام.