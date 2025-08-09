مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الخالدية عن بدء تنفيذ مشروع تركيب نظام خلايا شمسية بنظام ربط ونقل الطاقة الكهربائية بالعبور، وذلك ضمن جهودها للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، وتخفيض كلف الطاقة.



وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس جميل المشاقبة، أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 420 ألف دينار ممولة من موازنة البلدية، يتضمن تصميم وتوريد وتركيب نظام خلايا شمسية بقدرة 500 كيلو واط، إضافة إلى إنشاء مبنى إداري لإدارة المشروع.



وأشار إلى أن المشروع، فور إنجازه، سيسهم في تخفيض فاتورة إنارة الشوارع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، ما يتيح للبلدية إعادة توجيه هذه الوفورات المالية نحو تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الخالدية.



وأكد المشاقبة، أن المشروع يعد من المبادرات الصديقة للبيئة، كونه يعتمد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وهو ما يعزز من توجهات البلدية نحو الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.