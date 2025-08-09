عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إحدى قرى محافظة الغربية، حضر المحافظ أشرف الجندي إلى إحدى حفلات الزفاف وبصحبته "باقة ورد" مهداة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فما قصة هذا الشاب؟أحمد ياسر المسيري، شاب من قرية مشلة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، احتفل بزفافه وسط تجمع الأهل والأصدقاء، لكن المفاجئ هو حضور المحافظ نيابة عن رئيس الجمهورية حاملا هديته الرئاسية، والتقط الصور التذكارية مع الشاب وعروسه وهدية الرئيس.للشاب أحمد، قصة تعود إلى 8 سنوات عندما عُرف بـ"طفل السرطان"، والتقى الرئيس السيسي لأول مرة عام 2014 داخل القصر الجمهوري بعد أسابيع قليلة من تولي السيسي حكم البلاد، وكان عمره وقتها 6 سنوات يصارع سرطان الدم ويتلقى علاجه في مستشفى 57357.



في ذلك اليوم تعهد رئيس الجمهورية بدعمه ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له، وتكرر اللقاء مرة أخرى في العام التالي 2015 وتمكن الطفل المصاب من شق طريقه في رحلة العلاج والكفاح حتى أصبح أحد محاربي المرض الخبيث وانتصر عليه، وبات نموذجا لـ"انتصار الإرادة".

وقال أحمد، في لقاء مع صحيفة "الوطن" المصرية، إن الله من عليه بالشفاء منذ 3 سنوات، وأنه يدرس حاليا بقسم الكهرباء بمدرسة كفر الزيات الميكانيكية العسكرية، ويحلم الفتى الريفي بالالتحاق بالكلية الفنية العسكرية ليكون ضابطا بالجيش المصري.



وعن لقائه بالرئيس السيسي، وصف الشاب ذلك اليوم بأنه "كان الأسعد في حياتي"، قائلا إنه كان صغيرا في ذلك الوقت ولم يكن يعرف من هو لكنه كان يشاهده على شاشة التلفاز، وسأل والده عنه ليجيبه بأنه رئيس الجمهورية، فطلب من والده لقائه.



ويحكي الشاب ذلك الموقف، قائلا: "وقتها الدكاترة كانوا قايلين لبابا إن أي حاجة أطلبها لازم يعملها، وبعت بالفعل فاكسات عشان أقابل الرئيس وفعلا قابلته"، مضيفا أنه أهدى رئيس الجمهورية في لقائهما مصحفا اشتراه بـ20 جنيها.















