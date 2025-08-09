استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد عدد من عناصر الجيش اللبناني، السبت وأصيب آخرون إثر انفجار وقع في جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ومعلومات عن وقوع إصابات بينهم شهداء".
وأفادت مصادر باستشهاد 6 عناصر من الجيش اللبناني وجرح اثنين في الانفجار الذي وقع داخل منشأة عسكرية في قضاء صور".
href="" target="_blank">ٍسكاي نيو
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ومعلومات عن وقوع إصابات بينهم شهداء".
وأفادت مصادر باستشهاد 6 عناصر من الجيش اللبناني وجرح اثنين في الانفجار الذي وقع داخل منشأة عسكرية في قضاء صور".
href="" target="_blank">ٍسكاي نيو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب خليجي بإعلان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
روسيا تدين خطط الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في غزة
انتهاء الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية
ولي العهد هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني لبلاده
Photoshop بذكاء اصطناعي متطور
كوت ديفوار المعارضة تتظاهر ضد ترشح الرئيس واتارا لولاية رابعة