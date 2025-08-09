  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان

2025-08-09 10:07:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد عدد من عناصر الجيش اللبناني، السبت وأصيب آخرون إثر انفجار وقع في جنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ومعلومات عن وقوع إصابات بينهم شهداء".
وأفادت مصادر باستشهاد 6 عناصر من الجيش اللبناني وجرح اثنين في الانفجار الذي وقع داخل منشأة عسكرية في قضاء صور".
