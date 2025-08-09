الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال قائد القوات الجوية الهندية، اليوم السبت، إن بلاده أسقطت 5 طائرات مقاتلة باكستانية وطائرة عسكرية أخرى خلال اشتباكات مايو الماضي.
وجاءت تصريحات قائد القوات الجوية الهندية، المارشال أ. ب. سينغ، خلال فعالية بمدينة بنغالورو الجنوبية، وأشار إلى أن معظم الطائرات الباكستانية أُسقطت بواسطة نظام صواريخ "أرض-جو إس-400" الهندي روسي الصنع. واستشهد ببيانات التتبع الإلكتروني لتأكيد الضربات.
وأضاف: "لدينا ما لا يقل عن خمس مقاتلات مؤكَّدة، وطائرة كبيرة واحدة"، مبيناً أن الطائرة الكبيرة، التي قد تكون طائرة مراقبة، أُسقطت على مسافة 300 كيلومتر.
وقال: "هذه في الواقع أكبر عملية إسقاط جوي مسجَّلة على الإطلاق"، مما أثار تصفيقاً حاراً من الحشد الذي ضم ضباطاً في القوات الجوية وقدامى المحاربين ومسؤولين حكوميين وصناعيين.
ولم يستجب الجيش الباكستاني فوراً لطلب التعليق من "رويترز".
ولم يذكر سينغ نوع الطائرات المقاتلة التي أُسقطت، لكنه قال إن الغارات الجوية أصابت أيضاً طائرة استطلاع إضافية و"بعض مقاتلات إف-16" كانت متمركزة في حظائر بقاعدتين جويتين جنوب شرق باكستان.
وكانت إسلام آباد، التي يعتمد سلاحها الجوي بشكل أساسي على طائرات صينية الصنع وطائرات "إف-16" أمريكية، قد نفت سابقاً أن تكون الهند قد أسقطت أي طائرة باكستانية خلال القتال الذي اندلع بين الجارتين النوويتين في الفترة من 7 إلى 10 مايو.
روسيا اليوم
وجاءت تصريحات قائد القوات الجوية الهندية، المارشال أ. ب. سينغ، خلال فعالية بمدينة بنغالورو الجنوبية، وأشار إلى أن معظم الطائرات الباكستانية أُسقطت بواسطة نظام صواريخ "أرض-جو إس-400" الهندي روسي الصنع. واستشهد ببيانات التتبع الإلكتروني لتأكيد الضربات.
وأضاف: "لدينا ما لا يقل عن خمس مقاتلات مؤكَّدة، وطائرة كبيرة واحدة"، مبيناً أن الطائرة الكبيرة، التي قد تكون طائرة مراقبة، أُسقطت على مسافة 300 كيلومتر.
وقال: "هذه في الواقع أكبر عملية إسقاط جوي مسجَّلة على الإطلاق"، مما أثار تصفيقاً حاراً من الحشد الذي ضم ضباطاً في القوات الجوية وقدامى المحاربين ومسؤولين حكوميين وصناعيين.
ولم يستجب الجيش الباكستاني فوراً لطلب التعليق من "رويترز".
ولم يذكر سينغ نوع الطائرات المقاتلة التي أُسقطت، لكنه قال إن الغارات الجوية أصابت أيضاً طائرة استطلاع إضافية و"بعض مقاتلات إف-16" كانت متمركزة في حظائر بقاعدتين جويتين جنوب شرق باكستان.
وكانت إسلام آباد، التي يعتمد سلاحها الجوي بشكل أساسي على طائرات صينية الصنع وطائرات "إف-16" أمريكية، قد نفت سابقاً أن تكون الهند قد أسقطت أي طائرة باكستانية خلال القتال الذي اندلع بين الجارتين النوويتين في الفترة من 7 إلى 10 مايو.
روسيا اليوم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب خليجي بإعلان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
روسيا تدين خطط الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في غزة
انتهاء الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية
ولي العهد هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني لبلاده
Photoshop بذكاء اصطناعي متطور
كوت ديفوار المعارضة تتظاهر ضد ترشح الرئيس واتارا لولاية رابعة