الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

2025-08-09 10:07:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال قائد القوات الجوية الهندية، اليوم السبت، إن بلاده أسقطت 5 طائرات مقاتلة باكستانية وطائرة عسكرية أخرى خلال اشتباكات مايو الماضي.
وجاءت تصريحات قائد القوات الجوية الهندية، المارشال أ. ب. سينغ، خلال فعالية بمدينة بنغالورو الجنوبية، وأشار إلى أن معظم الطائرات الباكستانية أُسقطت بواسطة نظام صواريخ "أرض-جو إس-400" الهندي روسي الصنع. واستشهد ببيانات التتبع الإلكتروني لتأكيد الضربات.
وأضاف: "لدينا ما لا يقل عن خمس مقاتلات مؤكَّدة، وطائرة كبيرة واحدة"، مبيناً أن الطائرة الكبيرة، التي قد تكون طائرة مراقبة، أُسقطت على مسافة 300 كيلومتر.
وقال: "هذه في الواقع أكبر عملية إسقاط جوي مسجَّلة على الإطلاق"، مما أثار تصفيقاً حاراً من الحشد الذي ضم ضباطاً في القوات الجوية وقدامى المحاربين ومسؤولين حكوميين وصناعيين.
ولم يستجب الجيش الباكستاني فوراً لطلب التعليق من "رويترز".
ولم يذكر سينغ نوع الطائرات المقاتلة التي أُسقطت، لكنه قال إن الغارات الجوية أصابت أيضاً طائرة استطلاع إضافية و"بعض مقاتلات إف-16" كانت متمركزة في حظائر بقاعدتين جويتين جنوب شرق باكستان.
وكانت إسلام آباد، التي يعتمد سلاحها الجوي بشكل أساسي على طائرات صينية الصنع وطائرات "إف-16" أمريكية، قد نفت سابقاً أن تكون الهند قد أسقطت أي طائرة باكستانية خلال القتال الذي اندلع بين الجارتين النوويتين في الفترة من 7 إلى 10 مايو.
