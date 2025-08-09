  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمن العام يضبط مركبة ظهر فوقها أشخاص يرقصون أثناء سيرها

الأمن العام يضبط مركبة ظهر فوقها أشخاص يرقصون أثناء سيرها

2025-08-09 10:07:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تمكنوا من تحديد المركبة التي ظهرت بفيديو جرى تداوله (ولا تحمل لوحة أرقام) وقيام أشخاص بالصعود فوق المركبة والرقص، ما شكّل خطراً شديداً على الأشخاص ومستخدمي الطريق.
وأكّد أنه جرى ضبط المركبة وحجزها في ساحات الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


MENAFN09082025000208011052ID1109906673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث