الأمن العام يضبط مركبة ظهر فوقها أشخاص يرقصون أثناء سيرها

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمن العام يضبط مركبة ظهر فوقها أشخاص يرقصون أثناء سيرها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تمكنوا من تحديد المركبة التي ظهرت بفيديو جرى تداوله (ولا تحمل لوحة أرقام) وقيام أشخاص بالصعود فوق المركبة والرقص، ما شكّل خطراً شديداً على الأشخاص ومستخدمي الطريق.
وأكّد أنه جرى ضبط المركبة وحجزها في ساحات الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكّد أنه جرى ضبط المركبة وحجزها في ساحات الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب خليجي بإعلان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
روسيا تدين خطط الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في غزة
انتهاء الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية
ولي العهد هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني لبلاده
Photoshop بذكاء اصطناعي متطور
كوت ديفوار المعارضة تتظاهر ضد ترشح الرئيس واتارا لولاية رابعة