وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة توريد الغاز إلى مصر الأكبر في تاريخنا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس - PNN- وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، الصفقة التي وقعتها شركة "نيو ميد إنر جي" الإسرائيلية، لتصدير غاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، بأنها "الأكبر في تاريخ" بلاده.

وحتى الساعة 21.30 تغ، لم يصدر تعقيب من السلطات المصرية، حول ما أعلنه الجانب الإسرائيلي بخصوص الصفقة.

وفي منشور عبر صفحته في منصة إكس، قال كوهين: "صفقة الغاز التي وُقعت اليوم (الخميس)، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، تعد إنجازًا مهمًا على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار".

وأضاف أن "الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تقوية الاقتصاد".

وأردف: "سنواصل تطوير قطاع الغاز الطبيعي"، ووصفه بـ"الأصل الاستراتيجي" للدولة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة "معاريف" إن "نيو ميد إنر جي" التابعة لمجموعة "ديليك" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا، "أعلنت توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان بقيمة غير مسبوقة تبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2040".

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية بيع حوالي 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على أن تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ عند اكتمال توسعة حقل ليفياثان، إذ يُتوقع تصدير نحو 110 مليارات متر مكعب إضافية، وفق المصدر ذاته.​​​​​​​

وبحسب الصحيفة، فإن "هذه الاتفاقية تُضاف إلى اتفاقية التصدير السابقة من عام 2019 (60 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن تُسهم في استغلال أكبر لحقل ليفياثان، الذي يحوي حوالي 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".

ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي "ليفياثان" و"تمار" إلى محطة استقبال في شمال سيناء.



وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.