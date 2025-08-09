الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 50 شخصا خلال احتجاج على حظر حركة فلسطين أكشن

MENAFN - Palestine News Network ) لندن - PNN - قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت أكثر من 50 شخصا اليوم السبت خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة فلسطين أكشن .

وقالت الشرطة على موقع إكس إن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان.

وكان مجلس العموم البريطاني قرر في يوليو تموز حظر حركة فلسطين أكشن بموجب تشريع مناهض للإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضاء الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وبموجب الحظر يعد الانتماء لهذه الحركة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.

وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يسمح للناشطة هدى عموري المؤسسة المشاركة في حركة فلسطين أكشن بحق الطعن على قرار الحكومة البريطانية الخاص بحظر الحركة.

(رويترز)