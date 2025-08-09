مجلس حكماء المسلمين يدين قرار احتلال غزة
وشدد المجلس في بيان أصدره اليوم السبت على أن مواصلة إسرائيل ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار عمليات القتل، وفرض سياسات التجويع، ومحاولات التهجير القسري، تنذر بعواقب وخيمة تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وجدد مناشدته الضمير الإنساني العالمي بالعمل بشكل عاجل على وقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
