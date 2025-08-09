  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجلس حكماء المسلمين يدين قرار احتلال غزة

2025-08-09 10:07:29
(MENAFN- Palestine News Network ) أبو ظبي - PNN - أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض جهود إحلال السلام.

وشدد المجلس في بيان أصدره اليوم السبت على أن مواصلة إسرائيل ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار عمليات القتل، وفرض سياسات التجويع، ومحاولات التهجير القسري، تنذر بعواقب وخيمة تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وجدد مناشدته الضمير الإنساني العالمي بالعمل بشكل عاجل على وقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

