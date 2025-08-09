  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في الحسينية

2025-08-09 10:06:04
معان 9 آب (بترا)- اختتمت مديرية أوقاف محافظة معان، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في لواء الحسينية، الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 25 إماما من مختلف مديريات الأوقاف في المملكة.
وقال مدير المديرية، باسم الخشمان، إن الملتقى اشتمل على محاضرات متخصصة للأئمة المشاركين بمجالات التلاوة والتجويد، وفن الإلقاء والخطابة، والدليل الفقهي للأئمة، إلى جانب تقديم محاضرات دينية للمصلين تناولت موضوعات متنوعة في مساجد اللواء.
وكرم مدير "أوقاف معان"، ومساعد مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة، الدكتور سلطان القرالة، في ختام الملتقى، المشاركين من الأئمة والوعاظ، تقديرا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح فعاليات الملتقى.
يذكر أن هذا الملتقى هو الثاني الذي تقيمه أوقاف معان خلال العام الحالي، بعد الملتقى الذي أقيم في قضاء المريغة خلال نيسان الماضي.
