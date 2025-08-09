اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في الحسينية

اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في الحسينية
معان 9 آب (بترا)- اختتمت مديرية أوقاف محافظة معان، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في لواء الحسينية، الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 25 إماما من مختلف مديريات الأوقاف في المملكة.
وقال مدير المديرية، باسم الخشمان، إن الملتقى اشتمل على محاضرات متخصصة للأئمة المشاركين بمجالات التلاوة والتجويد، وفن الإلقاء والخطابة، والدليل الفقهي للأئمة، إلى جانب تقديم محاضرات دينية للمصلين تناولت موضوعات متنوعة في مساجد اللواء.
وكرم مدير "أوقاف معان"، ومساعد مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة، الدكتور سلطان القرالة، في ختام الملتقى، المشاركين من الأئمة والوعاظ، تقديرا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح فعاليات الملتقى.
يذكر أن هذا الملتقى هو الثاني الذي تقيمه أوقاف معان خلال العام الحالي، بعد الملتقى الذي أقيم في قضاء المريغة خلال نيسان الماضي.
