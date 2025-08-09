منتخب السلة يختتم دور المجموعات بنهائيات آسيا بخسارة أمام الصين

MENAFN - Jordan News Agency)

جده 9 آب (بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الصيني بنتيجة (68-90)، في ختام منافسات الدور الأول من نهائيات كأس آسيا، في اللقاء الذي أقيم اليوم على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبهذه النتيجة، حل المنتخب الوطني ثالثا في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، ليواجه بعد غد الاثنين، الخاسر من مواجهة نيوزيلندا والصين تايبيه، في مباراة التصفيات المؤهلة لربع النهائي.

وبدأ المنتخب المباراة بأداء متراجع، لينهي الفترة الأولى بنتيجة (14-24)، قبل أن يقلص الفارق إلى 9 نقاط مع نهاية النصف الأول (38-47)، إلا أن تراجع الأداء في الفترتين الثالثة والرابعة مكن المنتخب الصيني من توسيع الفارق وحسم المواجهة.

وتألق دار تاكر، بتسجيله 27 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 23، فيما أضاف أحمد الحمارشة 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة وقطع كرة واحدة بفاعلية 14.

