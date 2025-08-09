منتخب السلة يختتم دور المجموعات بنهائيات آسيا بخسارة أمام الصين

منتخب السلة يختتم دور المجموعات بنهائيات آسيا بخسارة أمام الصين
جده 9 آب (بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الصيني بنتيجة (68-90)، في ختام منافسات الدور الأول من نهائيات كأس آسيا، في اللقاء الذي أقيم اليوم على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وبهذه النتيجة، حل المنتخب الوطني ثالثا في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، ليواجه بعد غد الاثنين، الخاسر من مواجهة نيوزيلندا والصين تايبيه، في مباراة التصفيات المؤهلة لربع النهائي.
وبدأ المنتخب المباراة بأداء متراجع، لينهي الفترة الأولى بنتيجة (14-24)، قبل أن يقلص الفارق إلى 9 نقاط مع نهاية النصف الأول (38-47)، إلا أن تراجع الأداء في الفترتين الثالثة والرابعة مكن المنتخب الصيني من توسيع الفارق وحسم المواجهة.
وتألق دار تاكر، بتسجيله 27 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 23، فيما أضاف أحمد الحمارشة 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة وقطع كرة واحدة بفاعلية 14.
--(بترا)
09/08/2025 16:38:35
