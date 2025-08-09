  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منتخب السلة يختتم دور المجموعات بنهائيات آسيا بخسارة أمام الصين

منتخب السلة يختتم دور المجموعات بنهائيات آسيا بخسارة أمام الصين

2025-08-09 10:06:03
(MENAFN- Jordan News Agency)

جده 9 آب (بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الصيني بنتيجة (68-90)، في ختام منافسات الدور الأول من نهائيات كأس آسيا، في اللقاء الذي أقيم اليوم على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وبهذه النتيجة، حل المنتخب الوطني ثالثا في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، ليواجه بعد غد الاثنين، الخاسر من مواجهة نيوزيلندا والصين تايبيه، في مباراة التصفيات المؤهلة لربع النهائي.
وبدأ المنتخب المباراة بأداء متراجع، لينهي الفترة الأولى بنتيجة (14-24)، قبل أن يقلص الفارق إلى 9 نقاط مع نهاية النصف الأول (38-47)، إلا أن تراجع الأداء في الفترتين الثالثة والرابعة مكن المنتخب الصيني من توسيع الفارق وحسم المواجهة.
وتألق دار تاكر، بتسجيله 27 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 23، فيما أضاف أحمد الحمارشة 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة وقطع كرة واحدة بفاعلية 14.
--(بترا)
ع ح/ع أ/ف ق
09/08/2025 16:38:35

MENAFN09082025000117011021ID1109906654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث