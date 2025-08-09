  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الفايز وبلبيسي يتألقان في الجولة الثالثة من بطولة الكارتينغ

2025-08-09 10:06:02
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آب (بترا)- توج المتسابق حمزة الفايز بطلا لفئة "السينيور"، وطلال بلبيسي بطلا لفئة "الجونيور"، في الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات "الكارتينغ – تحدي روتاكس ماكس تشالنج"، والتي أقيمت على حلبة "منجا" في محافظة مادبا، برعاية شركة زين الأردن.
وشهدت منافسات فئة "السينيور" جولة تصفيات قوية، حسمها المتسابق سند الحموي لصالحه، تاركا المركز الثاني لحمزة الفايز، فيما جاء جمال صوالحي في المركز الثالث، فيما حل شربيل الزوايدة رابعا، وسميح الأسعد خامسا، ونجيب بلبيسي سادسا، وحمد أبو عواد سابعا.
وفي الجولة النهائية، اشتد الصراع بين السائقين حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسم الفايز، الفوز بجدارة، متقدما على صوالحي، الذي اكتفى بالمركز الثاني، فيما خطف الأسعد، المركز الثالث.
أما في فئة "الجونيور"، فقد برز بلبيسي، بقوة، متصدرا جولة التصفيات بعد منافسة قوية مع أليكساندر أزميراني، الذي حل ثانيا. وواصل بلبيسي، تفوقه في الجولة النهائية، محافظا على المركز الأول، تاركا أزميراني في المركز الثاني مجددا.
