الفايز وبلبيسي يتألقان في الجولة الثالثة من بطولة الكارتينغ

الفايز وبلبيسي يتألقان في الجولة الثالثة من بطولة الكارتينغ
عمان 9 آب (بترا)- توج المتسابق حمزة الفايز بطلا لفئة "السينيور"، وطلال بلبيسي بطلا لفئة "الجونيور"، في الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات "الكارتينغ – تحدي روتاكس ماكس تشالنج"، والتي أقيمت على حلبة "منجا" في محافظة مادبا، برعاية شركة زين الأردن.
وشهدت منافسات فئة "السينيور" جولة تصفيات قوية، حسمها المتسابق سند الحموي لصالحه، تاركا المركز الثاني لحمزة الفايز، فيما جاء جمال صوالحي في المركز الثالث، فيما حل شربيل الزوايدة رابعا، وسميح الأسعد خامسا، ونجيب بلبيسي سادسا، وحمد أبو عواد سابعا.
وفي الجولة النهائية، اشتد الصراع بين السائقين حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسم الفايز، الفوز بجدارة، متقدما على صوالحي، الذي اكتفى بالمركز الثاني، فيما خطف الأسعد، المركز الثالث.
أما في فئة "الجونيور"، فقد برز بلبيسي، بقوة، متصدرا جولة التصفيات بعد منافسة قوية مع أليكساندر أزميراني، الذي حل ثانيا. وواصل بلبيسي، تفوقه في الجولة النهائية، محافظا على المركز الأول، تاركا أزميراني في المركز الثاني مجددا.
09/08/2025 16:44:05
