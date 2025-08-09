  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القوات المسلحة تنفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة

2025-08-09 10:06:02
عمان 9 آب (بترا) – نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وشاركت بعملية الإنزال طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، ومملكة هولندا، بالإضافة إلى جمهورية اليونان، حملت على متنها 52 طنًا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ 27 تموز الماضي نحو 571 طناً.
وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى 150 إنزالاً جوياً، 314 إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
09/08/2025 16:39:39

