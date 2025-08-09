مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة

مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة
عمان 9 آب (بترا) حاكم الخضير- انطلقت اليوم السبت، القافلة الثالثة من حملة المساعدات الإغاثية التي أطلقها مهرجان الأردن العالمي للطعام لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، محملة بمواد غذائية وطبية، وبمساهمات سخية من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
ويبلغ إجمالي المساعدات التي سترسل عبر هذه الحملة 300 طن من المواد الغذائية، جرى تقسيمها على ثلاث دفعات قبيل وخلال فترة انعقاد المهرجان، لضمان استمرارية تدفق الدعم وتلبية احتياجات القطاع.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل نهجه الثابت في دعم أهالي قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، عبر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها بشتى الطرق الممكنة.
وأضاف: "يأتي هذا الدعم وقوافل المساعدات، انطلاقا من المواقف الثابتة لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وحرصه المستمر على دعم الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية التي يمرون بها".
وأشار عربيات، إلى أن مهرجان الأردن العالمي للطعام يشكل منصة فاعلة لدعم قطاع غزة، من خلال تخصيص جزء من عوائده لصالح توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن الأردني مع الأشقاء، وتترجم التزام المملكة بمساندة أهالي القطاع وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الظروف الصعبة التي يواجهونها.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنشيط السياحة أنس العدوان، أن الحملة تجسد التزام القطاع الخاص الأردني بمسؤوليته الاجتماعية، وتعكس القيم الأصيلة التي تحرص المملكة على ترسيخها في المواقف الإنسانية، مشيرا إلى أن رسالة المهرجان تمزج بين الأبعاد الثقافية والاقتصادية وقيم التكافل والعطاء التي يتميز بها الأردن.
وقال إن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني بكامل إمكانياته، وبمنهجية عمل مستدامة، تعبيرا عن روح التضامن الأردني مع الأشقاء في مختلف الظروف، لافتا إلى أن باب التبرعات سيظل مفتوحا طوال أيام المهرجان لإتاحة مشاركة أوسع من مختلف القطاعات والمجتمعات.
وبينت منسقة المشاريع في غرفة صناعة عمان آلاء دويكات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه من المتوقع ان تزداد هذه التبرعات والمساعدات، لتغطية نسبة من الاحتياجات المطلوبة لاسناد ودعم أهلنا في قطاع غزة.
ويشارك بالمهرجان 165 مشروعا أردنيا رياديا، و76 سيدة من المجتمع المحلي، و180 مطعما أردنيا، و20 مصنع مواد غذائية، ويدعم 38 مجتمعا محليا من مختلف أنحاء المملكة من خلال مطابخ إنتاجية وحرف يدوية وتجارب أصيلة يقودها رجال ونساء من المجتمعات المحلية.
وكانت قد أعلنت هيئة تنشيط السياحة، أن ريع تذاكر مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025، سيخصص بالكامل لدعم أطفال غزة.
