مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آب (بترا) حاكم الخضير- انطلقت اليوم السبت، القافلة الثالثة من حملة المساعدات الإغاثية التي أطلقها مهرجان الأردن العالمي للطعام لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، محملة بمواد غذائية وطبية، وبمساهمات سخية من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي المساعدات التي سترسل عبر هذه الحملة 300 طن من المواد الغذائية، جرى تقسيمها على ثلاث دفعات قبيل وخلال فترة انعقاد المهرجان، لضمان استمرارية تدفق الدعم وتلبية احتياجات القطاع.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل نهجه الثابت في دعم أهالي قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، عبر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها بشتى الطرق الممكنة.

وأضاف: "يأتي هذا الدعم وقوافل المساعدات، انطلاقا من المواقف الثابتة لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وحرصه المستمر على دعم الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية التي يمرون بها".







وأشار عربيات، إلى أن مهرجان الأردن العالمي للطعام يشكل منصة فاعلة لدعم قطاع غزة، من خلال تخصيص جزء من عوائده لصالح توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن الأردني مع الأشقاء، وتترجم التزام المملكة بمساندة أهالي القطاع وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الظروف الصعبة التي يواجهونها.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنشيط السياحة أنس العدوان، أن الحملة تجسد التزام القطاع الخاص الأردني بمسؤوليته الاجتماعية، وتعكس القيم الأصيلة التي تحرص المملكة على ترسيخها في المواقف الإنسانية، مشيرا إلى أن رسالة المهرجان تمزج بين الأبعاد الثقافية والاقتصادية وقيم التكافل والعطاء التي يتميز بها الأردن.

وقال إن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني بكامل إمكانياته، وبمنهجية عمل مستدامة، تعبيرا عن روح التضامن الأردني مع الأشقاء في مختلف الظروف، لافتا إلى أن باب التبرعات سيظل مفتوحا طوال أيام المهرجان لإتاحة مشاركة أوسع من مختلف القطاعات والمجتمعات.







وبينت منسقة المشاريع في غرفة صناعة عمان آلاء دويكات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه من المتوقع ان تزداد هذه التبرعات والمساعدات، لتغطية نسبة من الاحتياجات المطلوبة لاسناد ودعم أهلنا في قطاع غزة.

ويشارك بالمهرجان 165 مشروعا أردنيا رياديا، و76 سيدة من المجتمع المحلي، و180 مطعما أردنيا، و20 مصنع مواد غذائية، ويدعم 38 مجتمعا محليا من مختلف أنحاء المملكة من خلال مطابخ إنتاجية وحرف يدوية وتجارب أصيلة يقودها رجال ونساء من المجتمعات المحلية.

وكانت قد أعلنت هيئة تنشيط السياحة، أن ريع تذاكر مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025، سيخصص بالكامل لدعم أطفال غزة.

--(بترا)

ح خ/ع أ/ف ق

09/08/2025 16:11:17