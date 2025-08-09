  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمن العام تبين مخاطر التعرض لضربة الشمس وإسعافاتها الأولية

2025-08-09 10:05:37
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 آب (بترا)- حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، مؤكدة أهمية التعرف على أعراض ضربة الشمس وطرق التعامل معها لتفادي مضاعفاتها الصحية.
وبينت المديرية أن أعراض ضربة الشمس تشمل: الشعور بالتعب، والصداع، والضعف العام، واتساع حدقتي العينين، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل واضح، بالإضافة إلى تشنج عضلات البطن والأطراف، وظهور الشحوب على الجلد الذي يكون باردا ورطبا، فضلا عن الشعور بالغثيان أو التقيؤ.
وأوضحت أن الإسعافات الأولية لضربة الشمس تتضمن: إخلاء المصاب من مكان التعرض، وإزالة أي ضواغط حول العنق، ووضع المصاب على الأرض مع رفع القدمين بمقدار 30 سم تقريبا، والتخلص من الألبسة الزائدة، وتوفير التهوية الجيدة، ثم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ودعت المديرية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، واتباع إرشادات الوقاية خلال موجات الحر، حفاظا على السلامة العامة.
--(بترا)
ل م/ ع أ/ف ق
09/08/2025 15:58:18

MENAFN09082025000117011021ID1109906649

