الأمن العام تبين مخاطر التعرض لضربة الشمس وإسعافاتها الأولية

الأمن العام تبين مخاطر التعرض لضربة الشمس وإسعافاتها الأولية
عمان 9 آب (بترا)- حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، مؤكدة أهمية التعرف على أعراض ضربة الشمس وطرق التعامل معها لتفادي مضاعفاتها الصحية.
وبينت المديرية أن أعراض ضربة الشمس تشمل: الشعور بالتعب، والصداع، والضعف العام، واتساع حدقتي العينين، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل واضح، بالإضافة إلى تشنج عضلات البطن والأطراف، وظهور الشحوب على الجلد الذي يكون باردا ورطبا، فضلا عن الشعور بالغثيان أو التقيؤ.
وأوضحت أن الإسعافات الأولية لضربة الشمس تتضمن: إخلاء المصاب من مكان التعرض، وإزالة أي ضواغط حول العنق، ووضع المصاب على الأرض مع رفع القدمين بمقدار 30 سم تقريبا، والتخلص من الألبسة الزائدة، وتوفير التهوية الجيدة، ثم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ودعت المديرية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، واتباع إرشادات الوقاية خلال موجات الحر، حفاظا على السلامة العامة.
9 آب
