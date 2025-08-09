GPT-5 يشعل صراع الذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث بين التمان وماسك؟
وتصاعدت وتيرة التوتر بين سام ألتمان وإيلون ماسك في أحدث فصول المنافسة الساخنة بين عملاقَي الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق OpenAI لنموذجها الجديد GPT-5. موقف ألتمان الأخير تجاه تحذيرات ماسك أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين والمختصين في التكنولوجيا، حيث عبّر عن تجاهله شبه الكامل لما يقوله ماسك، مؤكداً أنه لا يعطي تلك التحذيرات أهمية كبيرة.
تصاعد الخلاف بين عملاقَي الذكاء الاصطناعي
بدأ الخلاف بين ألتمان وماسك منذ فترة ليست بالقليلة، حيث لطالما كان ماسك واحدًا من أبرز الأصوات التي تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تطور النماذج المتقدمة التي قد تتسبب في عواقب غير محسوبة. ماسك، الذي كان من بين مؤسسي OpenAI في بداياتها، انسحب من مجلس إدارتها في 2018 بسبب خلافات في الرؤية، خصوصًا في ما يتعلق بأمان واستراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعي.
بعد إطلاق GPT-5، النموذج الأحدث من OpenAI والذي يُعتبر نقلة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي، لم يتردد ماسك في توجيه انتقادات حادة له ولشركة OpenAI. على منصة X، قال ماسك إن OpenAI "ستأكل Microsoft حيًا"، في إشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه Microsoft في تسويق واستخدام تقنيات OpenAI عبر منصاتها، مثل Microsoft 365 Copilot وGitHub Copilot وAzure AI Foundry.
في مقابلة مع قناة CNBC، رفض ألتمان أن يعطي الكثير من الاهتمام لتحذيرات ماسك، قائلاً: "لا أفكر فيه كثيرًا. لا أعرف حتى ماذا يعني ذلك."
وأشار إلى أن ماسك كان طوال الوقت يوجه انتقادات حادة ضد OpenAI ونماذجها، وأضاف: "كان شخصًا يغرّد طوال اليوم عن مدى سوء OpenAI ونماذجنا، وأننا لن نكون شركة جيدة. لا أعرف كيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين."
تصريحات ألتمان تعكس موقفًا متماسكًا وواثقًا من استراتيجيات OpenAI، مؤكدًا أن تركيزهم ينصب على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومثمر، بعيدًا عن الصراعات الشخصية أو الانتقادات الخارجية.
إيلون ماسك وتحدي Microsoft
على الجانب الآخر، لم يتوقف ماسك عند حدود انتقاد OpenAI فقط، بل شن هجومًا غير مباشر على شراكة OpenAI مع Microsoft.
في تغريدته المشهورة، أشار إلى أن OpenAI "ستأكل Microsoft حيًا"، في تعليق يعكس ثقته في قدرة xAI، الشركة التي أسسها مؤخراً، على التفوق على نموذج GPT-5.
وصرح ماسك أيضًا بأن نموذج Grok 4 الخاص بـ xAI يتفوق في قدراته على GPT-5، معتبراً أن هناك سباقًا حقيقيًا للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي.
هذا التصريح يأتي في سياق تنافس شرس بين اللاعبين الرئيسيين في المجال، حيث تملك Microsoft استثمارات ضخمة في OpenAI، وتستخدم نماذجها في منتجاتها، بينما يسعى ماسك إلى تقديم بديل قوي يثبت جدواه في مواجهة التكنولوجيا المتطورة.
رد ساتيا ناديلا
ردًا على تصريحات ماسك، اتسم موقف ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، بالدبلوماسية والهدوء.
وفي حديثه على منصة X، علق ناديلا قائلاً: "لقد حاول الناس ذلك لمدة 50 عامًا، وهذه هي المتعة في ذلك!"
وأضاف: "كل يوم تتعلم شيئًا جديدًا، وتبتكر، وتتعاون، وتتنافس. متحمس لـ Grok 4 على Azure وأتطلع إلى Grok 5!"، مؤكدًا أن المنافسة الصحية هي ما يدفع التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.
تقييمات الخبراء والمستخدمين لـ GPT-5 وGrok 4
نموذج GPT-5 الذي أطلقته OpenAI حظي بالكثير من الاهتمام، حيث جاء بتحسينات ملحوظة في دقة الفهم، قدرات البرمجة، وتقليل الأخطاء مقارنة بالإصدارات السابقة.
ومع ذلك، أشار بعض الخبراء إلى أن نموذج Grok 4 من xAI أظهر تفوقًا في بعض الاختبارات المتعلقة بسرعة الاستجابة وفهم السياق في مجالات محددة.
كما أثار GPT-5 جدلاً حول مدى الأمان والشفافية، حيث يبقى موضوع الأخلاقيات وتوجيه الذكاء الاصطناعي محل نقاش واسع.
لا يمكن فهم طبيعة التوتر الحالي دون العودة إلى جذور العلاقة بين ماسك وOpenAI. ماسك كان من مؤسسي OpenAI في 2015، وكان يطمح إلى تطوير ذكاء اصطناعي آمن وشامل. لكن الاختلافات حول التمويل، التحكم، واستراتيجية التطوير أدت إلى انسحابه في 2018، وسط مخاوفه من تحول OpenAI إلى شركة تجارية أكثر منها مؤسسة بحثية.
هذا الانفصال ترك أثرًا على المواقف بين الطرفين، حيث يبدو أن ماسك يتخذ موقفًا أكثر تحفظًا وربما انتقاديًا، بينما ألتمان يؤكد على استمرارية التزام OpenAI بقيم المسؤولية والابتكار.
الصراع الحالي بين OpenAI وxAI، وبالتبعية بين سام ألتمان وإيلون ماسك، يعكس منافسة حامية في قطاع يتطور بسرعة مذهلة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد والتقنية العالمية.
التأثيرات الاقتصادية
الشركات التي تهيمن على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتحكم في أسواق كبيرة، من البرمجيات إلى الخدمات السحابية، وحتى السيارات ذاتية القيادة.
مع قوة هذه التكنولوجيا، تبرز تحديات جديدة تتعلق بأمان البيانات، خصوصية المستخدمين، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.
التنظيم والقوانين
تتسارع الدعوات لسن قوانين وضوابط صارمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ولكن الاختلاف في وجهات النظر بين اللاعبين الكبار يصعب الوصول إلى توافق عالمي.
ويبدو أن المنافسة بين هذه العقول التقنية العملاقة ليست مجرد صراع شركات، بل هي سباق لتشكيل مستقبل التكنولوجيا التي ستغير حياة الملايين حول العالم.
