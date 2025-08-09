تشييع جثمان الوكيل بكر جميل عطا الله النوايشة
خبرني - مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير ادارة الشرطة السياحية العميد عماد شومان، بتشييع جثمان الوكيل بكر جميل عطا الله النوايشة من مرتب إدارة الشرطه السياحية، إلى مثواه الأخير في مقبرة الغور الصافي في محافظة الكرك.
ونقل العميد شومان، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما وشارك بتشييع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن من مختلف التشكيلات.
