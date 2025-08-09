تشييع جثمان الوكيل بكر جميل عطا الله النوايشة

خبرني - مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير ادارة الشرطة السياحية العميد عماد شومان، بتشييع جثمان الوكيل بكر جميل عطا الله النوايشة من مرتب إدارة الشرطه السياحية، إلى مثواه الأخير في مقبرة الغور الصافي في محافظة الكرك.

‏‏ونقل العميد شومان، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

‏كما وشارك بتشييع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن من مختلف التشكيلات.