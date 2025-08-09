  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعين ناصر اللوزي

2025-08-09 10:00:19
خبرني - زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت ، العين ناصر اللوزي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الاسبق، للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به وألزمته سرير الشفاء.

وخلال زيارته له بالمستشفى،نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للوزي بالشفاء العاجل وبدوام الصحة والعافية.

