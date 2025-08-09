العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعين ناصر اللوزي
خبرني - زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت ، العين ناصر اللوزي، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الاسبق، للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به وألزمته سرير الشفاء.
وخلال زيارته له بالمستشفى،نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للوزي بالشفاء العاجل وبدوام الصحة والعافية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب خليجي بإعلان حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
روسيا تدين خطط الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في غزة
انتهاء الانتفاع بالأراضي البعلية الموسمية
ولي العهد هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني لبلاده
Photoshop بذكاء اصطناعي متطور
كوت ديفوار المعارضة تتظاهر ضد ترشح الرئيس واتارا لولاية رابعة