"عام المفاجآت الذهبية" يتحدى سحر كرة القدم

MENAFN - Al-Bayan) يااا... حصل هاري كين أخيراً على لقب جماعي، وجنى كريستال بالاس نتيجة صبر السنين، وأنهى سنوات الحرمان من الألقاب وهو يتوج بأقدم الكؤوس في كرة القدم؛ كأس الاتحاد الإنجليزي، وعاد نيوكاسل إلى منصات التتويج بعد 70 عاماً، وكذا توتنهام بعد 4 عقود، وكان للأهلي السعودي كلمته القارية الأولى، وعرف شتوتغارت طعم الفوز بلقب كأس ألمانيا، مضى بولونيا على دربه في إيطاليا، وأبردين على الطريق نفسه في أسكتلندا، هذا جزء يسير مما شهده الموسم الماضي، الذي سطر مفاجآت قارية وهو يضع بيراميدز على قمة الكرة الأفريقية، ويصل بسان جيرمان إلى الغاية التي قاتل من أجلها سنوات؛ تلك الكأس ذات الأذنين كما يحلو لجمهور الكرة الأوروبية تسمية كأس دوري أبطال أوروبا، وكما شهد الموسم الماضي تمهيداً لكل هذه الأحداث عندما عاد نيوكاسل إلى الألقاب بعد 70 عاماً من الغياب، يبدو أن الموسم الماضي نفسه سيكون تمهيداً لمتغيرات كثيرة في عالم كرة القدم ومفاجآت يترقبها الجمهور في كل مكان، ولكن هل نطمح أن نرى موسماً كالذي حدث عام 2004؟!

ولكن ماذا حدث في عام 2004 حتى يعتبره عالم كرة القدم موسماً ليس فقط لا ينسى، ولكن من الصعب جداً جداً جداً أن يتكرر، هذا إذا لم يكن من المستحيل، ولكن حتماً لا مستحيل مع الحياة.

لنقف قليلاً مع ما تطلق عليه كثير من مصادر كرة القدم ((عام المفاجآت الذهبية))، أي المفاجآت التي يصعب إن لم يكن مستحيلاً أن تتكرر.

ما حدث حتماً لا يصدق، ففي ذلك العام وصل المنتخب اليوناني إلى البرتغال والكل ينظر إليه على أنه ((الضيف الخفيف جداً)) على بطولة الأمم الأوروبية، خاصة وأن مواجهته الأولى كانت في المباراة الافتتاحية أمام صاحب الأرض منتخب البرتغال، توقع الجميع بداية ساحقة لأصحاب الأرض، ورسالة بحزم الحقائب مبكراً لمنتخب اليونان، ولكن بدأ العالم في مشاهد شيء آخر لم يكن متحضراً له أصلاً، حيث نجح المنتخب اليوناني في الفوز على صاحب الأرض في الافتتاح، هل هذه مفاجأة؟ حتماً إلى حد ما، ولكن ما قام به منتخب اليونان بعد ذلك كان هو ((المفاجأة الذهبية))، مضى في طريقه حتى نهاية البطولة، تخطى الجميع، بل نجح في الفوز مجدداً على منتخب البرتغال الذي تأهل معه إلى المباراة النهائية، ليتوج بلقبه الأول والوحيد في البطولة حتى الآن، ذلك اليوم الختامي نفسه سجل في التاريخ بعد أن وصل منتخبا الافتتاح معاً إلى المباراة النهائية، وكان منتخب البرتغال واحداً من ثلاثة منتخبات استضافت بطولات قارية ذلك العام، وتأهلت إلى النهائي في حدث أيضاً للمرة الأولى، فقد شهد العام 2004 استضافة البرتغال والصين وتونس البطولات القارية، ولم يكن حظ المنتخب الصيني أفضل من نظيره البرتغالي، إذ خسر المباراة النهائية على أرضه أمام منتخب اليابان، ولكن كان للمنتخب التونسي رأي آخر، حيث إنه المستضيف الوحيد لبطولة قارية في ذلك العام الذي تمكن من التتويج باللقب، وأين؟ في مباراة هي الأولى من نوعها في القارة الأفريقية التي شهدت نهائياً عربياً خالصاً، وهو أمر لم تعرفه قبل عام 2004، حيث وصل المنتخب المغربي أيضاً لنهائي البطولة، لكنه خسر أمام صاحب الأرض، حيث فاز المنتخب التونسي 2–1 في فبراير 2004، ليعلن العام الجديد لكل العالم أن متغيرات كثيرة ستحدث في أشهره المقبلة.

هل اكتفى 2004؟ لا يبدو ذلك، فقد عرف فالنسيا الإسباني التتويج بلقبه الأول في كأس الاتحاد الأوروبي، وفجر أونسي كالداس الكولومبي واحدة من ((المفاجآت الذهبية)) عندما خطف لقب كأس ليبرتادورس لأبطال أمريكا اللاتينية لأول مرة في تاريخه، كما بات أندريه شيفشينكو أول لاعب أوكراني يتوج بالكرة الذهبية، كل ذلك لم يكفِ عام 2004، حيث زاد عليه بواحد من أكبر إنجازات كرة القدم على صعيد الدوريات الخمسة الكبرى، وأعني إنجاز ((الفريق الذهبي)) لأرسنال الإنجليزي الذي توج بـ((البريميرلغ)) بلا خسارة، وهو إنجاز كان صعباً للغاية حينها، ويبدو أنه استمر صعباً بعد ذلك، وربما تتم معادلته مستقبلاً، لكن التحدي الأكبر، والحدث الرياضي غير المسبوق الذي ربما لن يتكرر أبداً هو التحدي الذي وضعه عام 2004 أمام كرة القدم وفي أواخر موسم 2003–2004، عندما استضافت أثينا الأولمبياد، وتحديداً كان ذلك في كرة القدم في مباراة منتخبي تونس وصربيا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة.

ففي 17 أغسطس من عام 2004 دخل الحكم تشارلز أريوتيما من تاهيتي تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، حيث بات أول حكم، وربما آخر حكم، يأمر بإعادة ركلة جزاء 6 مرات، نعم 6 مرات، وهي الركلة التي نفذها اللاعب التونسي محمد الجديدي، الذي نجح في الثلاث مرات الأولى في تسجيلها، لكن أريوتيما كان يأمر بإعادة الضربة لتداخل لاعبين خلال التنفيذ، وعندما لم ينجح الجديدي في التسجيل في المرة الرابعة بعد أن تصدى الحارس الصربي للركلة أمر أريوتيما أيضاً بإعادتها، وفي المرة الخامسة تصدى أيضاً الحارس الصربي لها بنجاح وكاد منتخبه يحتفل، إلا أن أريوتيما كان له رأي آخر، فأعاد الضربة للمرة السادسة ونجح الجديدي هذه المرة في تسجيلها بعد أن أطلق قذيفة فرغ فيها كل غضبه ليسجل ثاني أهداف منتخب بلاده في اللقاء الذي انتهى لصالح تونس 3–2، ولكن غادر المنتخبان معاً الأولمبياد، إذ تأهل منتخب الأرجنتين في المركز الأول، وحل منتخب أستراليا ثانياً بفارق الأهداف عن المنتخب التونسي، بينما جاء منتخب صربيا رابعاً.. حدث عرف عام 2004 كيف ينهي به سلسلة العجائب ويتحدى به العالم حتى الآن.