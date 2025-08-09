  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يدشن معسكر كازاخستان

2025-08-09 09:10:39
(MENAFN- Al-Bayan) دشن فريق التايكواندو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكره التدريبي الخارجي الذي يقيمه في كازاخستان ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل والمشاركة في بطولة كازاخستان الدولية والمصنفة G1.

ويقام المعسكر التدريبي برعاية مجلس الشارقة خلال الفترة من (8-18) أغسطس الحالي بينما تنطلق منافسات البطولة يوم 12 الشهر الحالي ويمثل النادي في المعسكر والبطولة

12 لاعباً منهم 4 لاعبين من قسم رعاية الموهوبين لمجلس الشارقة الرياضي ويترأس بعثة النادي إداري الفرق الرياضية ماجد خلف العويس والمدربان ياسين الجوادي وأشرف عبدالجليل والإداري وليد محمد أحمد.

وقال أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي إن المعسكر التدريبي الحالي سيشكل نقطة مهمة في جاهزية اللاعبين استعداداً للموسم المقبل داعياً اللاعبين إلى استثمار جميع العناصر التدريبية والذهنية التي يوفرها المعسكر لتحقيق الاستفادة العليا وذلك في إطار خطة النادي الاستراتيجية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز خبراتهم عبر الاحتكاك بنخبة اللاعبين الدوليين لاستدامة تطور المستوى الفني.

من ناحيته قال الدكتور علي علوي المدير الفني للتايكواندو في النادي: الهدف هو تطوير الأداء التكتيكي والمهاري، وتحسين القدرة على التكيف مع أساليب اللعب المختلفة، إضافة إلى تعزيز دقة التنفيذ، وقوة رد الفعل، وذلك ضمن بيئة تدريبية عالية المستوى.

