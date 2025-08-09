  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصومال: مقتل أكثر من 120 من مليشيا حركة الشباب

2025-08-09 09:09:15
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الحكومة الصومالية عن مقتل أكثر من 120 من عناصر "مليشيات الخوارج" وإصابة آخرين خلال عمليات عسكرية مع مسلحي "حركة الشباب" جرت بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية“صونا” التي أوردت الخبرعن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم قوله إن الجيش الوطني سيطر خلال العمليات العسكرية على جميع أوكار الإرهابيين في إشارة إلى حركة الشباب الصومالية الإرهابية وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم) .

وكانت الوكالة أفادت مساء أمس الجمعة بتمكن قوات الجيش ، بالتعاون مع القوات الأوغندية المشاركة في (أوصوم)، ، من السيطرة الكاملة على مدينة” بريري” الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلى، بعد أسبوع من المعارك المستمرة مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من عناصر تنظيم الشباب، وأسر عدد منهم.

