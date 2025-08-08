كيف يمكن للرسوم الجمركية الأمريكية تعطيل سلسلة توريد الأدوية الجنيسة؟



MENAFN - Swissinfo) تعتمد صناعة الأدوية الجنيسة على هوامش ربح ضئيلة، وسلاسل توريد دقيقة. وأي اضطرابات قد تنشأ نتيجة زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وخروج بعض الشركات من السوق، وربما تفاقم مشكلة نقص الأدوية. تم نشر هذا المحتوى على 08 أغسطس 2025 - 07:53 10دقائق فيتوريا فاردانيجا

الأدوية الجنيسة هي النسخ منخفضة التكلفة من الأدوية الأصلية بعد انتهاء صلاحية براءات اختراعها: وتشكل العمود الفقري للرعاية الصحية الحديثة. كما تمثّل الغالبية العظمى من الوصفات الطبية، في جميع أنحاء العالم. وأمَّا دواعي استعمالها، فتشمل مجموعة واسعة من الأمراض الشائعة والمزمنة؛ من الالتهابات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأتي هذه الميزة السعرية على حساب جوانب أخرى، إذ تعمل شركات الأدوية الجنيسة بهوامش ربح ضئيلة، وتعتمد على سلاسل توريد عالمية معقدة، ما يجعلها عرضة بشكل كبير للاضطرابات الخارجية. وترى بعض الحكومات أن فرض رسوم جمركية جديدة قد يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي. ومع ذلك، تحمل هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر في طياتها، وقد تؤدي إلى زيادة التكاليف وخروج بعض الشركات من الأسواق الرئيسية، وفقًا لتحذيرات رابط خارجي خبراء وخبيرات في القطاع.

ويتفق رونالد بيرفينشينزي، المدير التنفيذي لهيئة دستور الأدوية الأمريكية (USP)، (هيئة غير ربحية متخصصة بتحديد معايير جودة الأدوية)، مع هذه التحذيرات. ويرى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى توقف الإنتاج، ونقص في الأدوية. وأضاف في مقابلة نشرها موقع“فيرس فارما”رابط خارج (Fierce Pharma) في أبريل:“لست متأكدًا من أن الرسوم الجمركية تشكّل حافزًا فعليًا لنقل الإنتاج، فقد تدفع ببساطة نحو إنتاج سلعة أخرى، أو بيعها في سوق مختلفة”.

ومع أن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة لم تشمل قطاع الأدوية بعد، إلَّا أن هذه الحماية قد لا تدوم طويلًا. فقد كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على استهداف واردات الأدوية. وفي أبريل، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًارابط خارجي لتقييم مدى تهديد تلك الواردات للأمن القومي الأمريكي.

وعمومًا، تخطط الوزارة لتقديم النتائج في غضون تسعة أشهر. ومع ذلك، فقد يبدأ تطبيق الرسوم قبل صدور النتائج، وفقًا لتصريح هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكية. وحتى اللحظة، توحي المؤشرات بأن الأدوية الجنيسة ستخضع لنفس الرسوم المفروضة على الأدوية الأصلية (25% أو أكثر، حسب التوقعاترابط خارجي ).

اعتماد مفرط على آسيا

ويُعزى انخفاض أسعار الأدوية الجنيسة إلى اعتمادها على سلاسل توريد عالمية تتمركز في آسيا. وعلى أمل تحفيز إنتاج هذه الأدوية محليًّا، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص هذا الاعتماد بفرض الرسوم الجمركية.

موظف في نيودلهي، الهند، يجمع أدوية جنيسة لعميل. اكتسبت الهند لقب”صيدلية العالم النامي“. PRAKASH SINGH / AFP

تشير التقديرات إلى مسؤولية الصين عن إنتاج 80% من المواد الفعالة المستخدمة في الأدوية على مستوى العالم، وهي المكونات الرئيسية التي تمنح الأدوية فعاليتها العلاجية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعزى إنتاج بعض الأدوية الجنيسة الواردة في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية بالكامل إلى الصين.

وعلى مستوى السوق الأوروبيةرابط خارجي ، تُنتج الصين والهند 80% من المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الأدوية الجنيسة، و40% من الأدوية النهائية. أمَّا في الولايات المتحدةرابط خارجي ، وحتى عام 2021، فقد تمركزت 90% من منشآت إنتاج المواد الفعالة للأدوية الجنيسة خارج البلاد. وكذلك، كان نحو ثلثي مواقع تصنيع الأدوية النهائية يقع خارج الأراضي الأمريكية.

وفي السوق الأوروبيةرابط خارجي ، تُنتج كل من الصين والهند 80% من المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الأدوية الجنيسة، و40% من الأدوية النهائية. أما في الولايات المتحدة، فقد كانت 90% من منشآت إنتاج المواد الفعالة للأدوية الجنيسة تقع خارج البلاد حتى عام 2021. كما أن حوالي ثلثي مواقع تصنيع الأدوية النهائية كانت خارج الأراضي الأمريكية.

محتويات خارجية

وجدير بالذكر أن الولايات المتّحدة تستورد رابط خارجي مباشرة من الصين نحو 16% فقط من الأدوية الجنيسة. ومع ذلك، فإنّ اعتمادها غير المباشر أكبر بكثير. فتأتي نحو 40% من الأدوية الجنيسة المُباعة في السوق الأمريكية من الهند، المعتمدة بدورها على الصين في حوالي 80% من المواد الفعالة.

وتعتمد بعض المنتجات الدوائية على سلاسل التوريد العالمية اعتمادًا شبه كامل. وتشير التقديرات رابط خارجي إلى أن 90 إلى 95% من حقن الأدوية الجنيسة المُستخدمة في المستشفيات الأمريكية، وأقسام الطوارئ، تعتمد على مواد أولية أو فعالة مستوردة من الصين والهند.

وبالتالي، قد يجعل أي ضغط إضافي على هذه السلاسل الإمدادات عرضة لمزيد من الهشاشة. ولا يقتصر هذا التهديد على الأدوية الجنيسة فحسب، بل يمتد أيضا إلى الأدوية الأصلية. فقد حذّر رابط خارجي خواكين دواطو، الرئيس التنفيذي لشركة“جونسون آند جونسون” (Johnson & Johnson's)، خلال مكالمة لمناقشة الأرباح في أبريل، من أن“الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وإلى نقص في الأدوية”.

أسعار الأدوية الجنيسة إلى ارتفاع

في عام 2023، شكّلت الأدوية الجنيسة والبيولوجية المشابهة نحو 90% من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة. ورغم انتشارها الواسع، لم تمثل هذه الأدوية سوى 13.1% من إجمالي الإنفاق الدوائي، وفقًا لرابطة الأدوية المتاحةرابط خارجي (AAM). وبذلك، حقق النظام الصحي الأمريكي خلال عام واحد، وفورات تعادل 363 مليار فرنك سويسري، أو يزيد.

ولكنّ هذه الوفورات ليست في مأمن، فمن الراجح أن يؤدي فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية إلى ارتفاع الأسعار محليًا. ورغم أنّ القطاع الدوائي بأكمله سيتأثر، فقد يلحق الضرر الأكبر بالأدوية الجنيسة، نظرًا لهوامش أرباحها المحدودة، ما يصعّب امتصاص تكاليف إضافية دون رفع الأسعار.

وقدّرت رابط خارجي مجموعة ING المصرفية الهولندية أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على علاج جنيس للسرطان يمتد 24 أسبوعًا قد يرفع كلفته بما يتراوح بين 8,000 و10,000 دولار. وأشار رابط خارجي ستيفن فارلي، رئيس قطاع الأدوية والرعاية الصحية عالميًا لدى ING، إلى أن الأثر الأكبر سيلحق بالأشخاص خارج التأمين الصحي، مع احتمال ارتفاع أقساط التأمين لبقية الفئات أيضًا.

وفي المقابل، نبّه ريتشارد سيلكوك، الخبير الاقتصادي، إلى إمكانيّة تفضيل الشركات الدوائية رفع الأسعار في الأسواق التي ما تزال الأدوية الجنيسة فيها أرخص، بدلًا من زيادتها في دول مثل الولايات المتّحدة وسويسرا، حيث الأسعار مرتفعة أصلًا.

ففي سويسرا، ظلّ استخدام الأدوية الجنيسة أقلرابط خارجي من نظيره في العديد من الدول الأوروبية. وفي عام 2023، لم تتجاوز حصتها 23% من إجمالي الأدوية المُباعة، مقارنة بمتوسط 54% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونحو 83% في ألمانيا، و80% في المملكة المتحدة.

ورغم تزايد استخدام الأدوية الجنيسة في سويسرا خلال السنوات الأخيرة، فإن أسعارها بقيت أعلى بكثير من المعدلات الأوروبية. ففي عام 2023، كانت أسعار الأدوية الجنيسة في الدول الأوروبية أقل بنسبة 45.5% في المتوسط مقارنة بنظيراتها السويسرية.

ولمحدوديّة اعتمادها على الأدوية الجنيسة، وارتفاع الأسعار فيها أساسًا، قد لا تتأثّر سويسرا كثيرًا بمخاطر نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

