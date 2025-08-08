كيف يمكن للرسوم الجمركية الأمريكية تعطيل سلسلة توريد الأدوية الجنيسة؟

كيف يمكن للرسوم الجمركية الأمريكية تعطيل سلسلة توريد الأدوية الجنيسة؟
-
English
en
How US tariffs could disrupt the generic drugs supply chain
الأصلي
طالع المزيدHow US tariffs could disrupt the generic drugs supply chai
Italiano
it
Perché i dazi statunitensi potrebbero bloccare la filiera dei farmaci generici
طالع المزيدPerché i dazi statunitensi potrebbero bloccare la filiera dei farmaci generic
Español
es
Los aranceles estadounidenses podrían trastocar el suministro de genéricos
طالع المزيدLos aranceles estadounidenses podrían trastocar el suministro de genérico
Português
pt
Tarifas dos EUA ameaçam cadeia global de medicamentos genéricos
طالع المزيدTarifas dos EUA ameaçam cadeia global de medicamentos genérico
日本語
ja
後発薬市場、トランプ関税に戦々恐々
طالع المزيد後発薬市場、トランプ関税に戦々恐
中文
zh
美国关税引发担忧:中国、印度仿制药或遭波及
طالع المزيد美国关税引发担忧:中国、印度仿制药或遭波
Русский
ru
Таможенные тарифы США могут нарушить цепочки поставок дженериков
طالع المزيدТаможенные тарифы США могут нарушить цепочки поставок дженерико
الأدوية الجنيسة هي النسخ منخفضة التكلفة من الأدوية الأصلية بعد انتهاء صلاحية براءات اختراعها: وتشكل العمود الفقري للرعاية الصحية الحديثة. كما تمثّل الغالبية العظمى من الوصفات الطبية، في جميع أنحاء العالم. وأمَّا دواعي استعمالها، فتشمل مجموعة واسعة من الأمراض الشائعة والمزمنة؛ من الالتهابات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.
تأتي هذه الميزة السعرية على حساب جوانب أخرى، إذ تعمل شركات الأدوية الجنيسة بهوامش ربح ضئيلة، وتعتمد على سلاسل توريد عالمية معقدة، ما يجعلها عرضة بشكل كبير للاضطرابات الخارجية. وترى بعض الحكومات أن فرض رسوم جمركية جديدة قد يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي. ومع ذلك، تحمل هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر في طياتها، وقد تؤدي إلى زيادة التكاليف وخروج بعض الشركات من الأسواق الرئيسية، وفقًا لتحذيرات رابط خارجي خبراء وخبيرات في القطاع.
ويتفق رونالد بيرفينشينزي، المدير التنفيذي لهيئة دستور الأدوية الأمريكية (USP)، (هيئة غير ربحية متخصصة بتحديد معايير جودة الأدوية)، مع هذه التحذيرات. ويرى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى توقف الإنتاج، ونقص في الأدوية. وأضاف في مقابلة نشرها موقع“فيرس فارما”رابط خارج (Fierce Pharma) في أبريل:“لست متأكدًا من أن الرسوم الجمركية تشكّل حافزًا فعليًا لنقل الإنتاج، فقد تدفع ببساطة نحو إنتاج سلعة أخرى، أو بيعها في سوق مختلفة”.
ومع أن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة لم تشمل قطاع الأدوية بعد، إلَّا أن هذه الحماية قد لا تدوم طويلًا. فقد كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على استهداف واردات الأدوية. وفي أبريل، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًارابط خارجي لتقييم مدى تهديد تلك الواردات للأمن القومي الأمريكي.
وعمومًا، تخطط الوزارة لتقديم النتائج في غضون تسعة أشهر. ومع ذلك، فقد يبدأ تطبيق الرسوم قبل صدور النتائج، وفقًا لتصريح هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكية. وحتى اللحظة، توحي المؤشرات بأن الأدوية الجنيسة ستخضع لنفس الرسوم المفروضة على الأدوية الأصلية (25% أو أكثر، حسب التوقعاترابط خارجي ).اعتماد مفرط على آسيا
ويُعزى انخفاض أسعار الأدوية الجنيسة إلى اعتمادها على سلاسل توريد عالمية تتمركز في آسيا. وعلى أمل تحفيز إنتاج هذه الأدوية محليًّا، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص هذا الاعتماد بفرض الرسوم الجمركية.
تشير التقديرات إلى مسؤولية الصين عن إنتاج 80% من المواد الفعالة المستخدمة في الأدوية على مستوى العالم، وهي المكونات الرئيسية التي تمنح الأدوية فعاليتها العلاجية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعزى إنتاج بعض الأدوية الجنيسة الواردة في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية بالكامل إلى الصين.
وعلى مستوى السوق الأوروبيةرابط خارجي ، تُنتج الصين والهند 80% من المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الأدوية الجنيسة، و40% من الأدوية النهائية. أمَّا في الولايات المتحدةرابط خارجي ، وحتى عام 2021، فقد تمركزت 90% من منشآت إنتاج المواد الفعالة للأدوية الجنيسة خارج البلاد. وكذلك، كان نحو ثلثي مواقع تصنيع الأدوية النهائية يقع خارج الأراضي الأمريكية.
وفي السوق الأوروبيةرابط خارجي ، تُنتج كل من الصين والهند 80% من المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الأدوية الجنيسة، و40% من الأدوية النهائية. أما في الولايات المتحدة، فقد كانت 90% من منشآت إنتاج المواد الفعالة للأدوية الجنيسة تقع خارج البلاد حتى عام 2021. كما أن حوالي ثلثي مواقع تصنيع الأدوية النهائية كانت خارج الأراضي الأمريكية.محتويات خارجية
وجدير بالذكر أن الولايات المتّحدة تستورد رابط خارجي مباشرة من الصين نحو 16% فقط من الأدوية الجنيسة. ومع ذلك، فإنّ اعتمادها غير المباشر أكبر بكثير. فتأتي نحو 40% من الأدوية الجنيسة المُباعة في السوق الأمريكية من الهند، المعتمدة بدورها على الصين في حوالي 80% من المواد الفعالة.
وتعتمد بعض المنتجات الدوائية على سلاسل التوريد العالمية اعتمادًا شبه كامل. وتشير التقديرات رابط خارجي إلى أن 90 إلى 95% من حقن الأدوية الجنيسة المُستخدمة في المستشفيات الأمريكية، وأقسام الطوارئ، تعتمد على مواد أولية أو فعالة مستوردة من الصين والهند.
وبالتالي، قد يجعل أي ضغط إضافي على هذه السلاسل الإمدادات عرضة لمزيد من الهشاشة. ولا يقتصر هذا التهديد على الأدوية الجنيسة فحسب، بل يمتد أيضا إلى الأدوية الأصلية. فقد حذّر رابط خارجي خواكين دواطو، الرئيس التنفيذي لشركة“جونسون آند جونسون” (Johnson & Johnson's)، خلال مكالمة لمناقشة الأرباح في أبريل، من أن“الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وإلى نقص في الأدوية”.أسعار الأدوية الجنيسة إلى ارتفاع
في عام 2023، شكّلت الأدوية الجنيسة والبيولوجية المشابهة نحو 90% من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة. ورغم انتشارها الواسع، لم تمثل هذه الأدوية سوى 13.1% من إجمالي الإنفاق الدوائي، وفقًا لرابطة الأدوية المتاحةرابط خارجي (AAM). وبذلك، حقق النظام الصحي الأمريكي خلال عام واحد، وفورات تعادل 363 مليار فرنك سويسري، أو يزيد.
ولكنّ هذه الوفورات ليست في مأمن، فمن الراجح أن يؤدي فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية إلى ارتفاع الأسعار محليًا. ورغم أنّ القطاع الدوائي بأكمله سيتأثر، فقد يلحق الضرر الأكبر بالأدوية الجنيسة، نظرًا لهوامش أرباحها المحدودة، ما يصعّب امتصاص تكاليف إضافية دون رفع الأسعار.
وقدّرت رابط خارجي مجموعة ING المصرفية الهولندية أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على علاج جنيس للسرطان يمتد 24 أسبوعًا قد يرفع كلفته بما يتراوح بين 8,000 و10,000 دولار. وأشار رابط خارجي ستيفن فارلي، رئيس قطاع الأدوية والرعاية الصحية عالميًا لدى ING، إلى أن الأثر الأكبر سيلحق بالأشخاص خارج التأمين الصحي، مع احتمال ارتفاع أقساط التأمين لبقية الفئات أيضًا.
وفي المقابل، نبّه ريتشارد سيلكوك، الخبير الاقتصادي، إلى إمكانيّة تفضيل الشركات الدوائية رفع الأسعار في الأسواق التي ما تزال الأدوية الجنيسة فيها أرخص، بدلًا من زيادتها في دول مثل الولايات المتّحدة وسويسرا، حيث الأسعار مرتفعة أصلًا.
ففي سويسرا، ظلّ استخدام الأدوية الجنيسة أقلرابط خارجي من نظيره في العديد من الدول الأوروبية. وفي عام 2023، لم تتجاوز حصتها 23% من إجمالي الأدوية المُباعة، مقارنة بمتوسط 54% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونحو 83% في ألمانيا، و80% في المملكة المتحدة.
ورغم تزايد استخدام الأدوية الجنيسة في سويسرا خلال السنوات الأخيرة، فإن أسعارها بقيت أعلى بكثير من المعدلات الأوروبية. ففي عام 2023، كانت أسعار الأدوية الجنيسة في الدول الأوروبية أقل بنسبة 45.5% في المتوسط مقارنة بنظيراتها السويسرية.
ولمحدوديّة اعتمادها على الأدوية الجنيسة، وارتفاع الأسعار فيها أساسًا، قد لا تتأثّر سويسرا كثيرًا بمخاطر نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس ما هي تجربتك مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وأسعار الأدوية؟
ما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لجعل الوصول إلى الدواء أكثر سهولة؟ ماذا يجب أن تفعل شركات الأدوية؟شارك في الحو 26 أكتوبر 2022 114 تعليق عرض المناق
تحرير: فيرجيني مانجان
ترجمة: ريم حسونة
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي
التدقيق اللغوي: لمياء الواد
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كل الفروع .. الأردن : أوائل الثانوية العامة - أسماء
التربية: نسبة نجاح الثانوية العامة للعام 2025 بلغت 62.5%
بلجيكا تطلق 12 مبدأ توجيهياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
عرض الفيلم المكسيكي لا كارغا في عمان
رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن