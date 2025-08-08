  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحكومة اللبنانية تستكمل بحث نزع سلاح حزب الله

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت الحكومة اللبنانية ، البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك لتطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة يرفضها بالمطلق الحزب المدعوم من طهران.

وتناول اجتماع الخميس الذي استمر لأكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن خصوصا جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان.

