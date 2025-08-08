  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة

مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة

2025-08-08 03:07:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن المجلس السياسي الأمني المصغر "الكابينت " وافق على مقترحه بشأن السيطرة على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال بدأ الاستعداد لتنفيذ الخطة، التي تتضمن السيطرة العسكرية على المدينة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق خارج نطاق القتال.


ويأتي هذا القرار في ظل استمرار العدوان على القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية والتصعيد الميداني.

MENAFN08082025000208011052ID1109902210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث