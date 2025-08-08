مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة
وأوضح البيان أن جيش الاحتلال بدأ الاستعداد لتنفيذ الخطة، التي تتضمن السيطرة العسكرية على المدينة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق خارج نطاق القتال.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار العدوان على القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية والتصعيد الميداني.
