مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن المجلس السياسي الأمني المصغر "الكابينت " وافق على مقترحه بشأن السيطرة على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال بدأ الاستعداد لتنفيذ الخطة، التي تتضمن السيطرة العسكرية على المدينة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق خارج نطاق القتال.



ويأتي هذا القرار في ظل استمرار العدوان على القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية والتصعيد الميداني.