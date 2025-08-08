مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب أهالي محافظة جرش بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي في موقع أكثر ملاءمة نظراً لازدياد أعداد المراجعين وضيق الموقع الحالي.



وأشاروا إلى أن المستشفى الحالي يقع وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة توسعته، إضافة إلى الازدحامات والاختناقات المرورية التي تؤثر على المرضى والمراجعين بشكل يومي.



وأكد المواطن علي الزبون، أن المستشفى الحالي بني قبل أكثر من خمسة عقود ومنذ ذلك الوقت شهدت المحافظة توسعاً عمرانياً وزيادة سكانية كبيرة، بينما ظل المستشفى محصوراً في موقعه القديم.

وأشار إلى أن ضيق المساحة وغياب مداخل ومخارج منظمة وافتقار الموقع لمواقف سيارات مناسبة، كلها عوامل تجعل الوصول إلى المستشفى عملية مرهقة للمرضى وذويهم، مطالباً بإنشاء مستشفى متكامل ومجهز بكافة التخصصات الطبية ليستوعب الأعداد الكبيرة من المراجعين.



وبينت رئيسة جمعية الكوثر للإحسان الخيرية كوثر القيسي، أن كبار السن وذوي الإعاقة من أكثر الفئات تضرراً من موقع المستشفى الحالي، إذ يواجهون صعوبة في الحركة وسط الازدحام، بالإضافة إلى طول المسافات التي يقطعونها من مواقف السيارات البعيدة أو من مناطق سكنهم. وأكدت على أهميه إنشاء موقع جديد بمساحة واسعة وقريب من الخدمات الرئيسية، مما سيساعد في تقديم رعاية صحية متكاملة ويهيئ بيئة آمنة ومريحة للمرضى كما سيتيح للمستشفى التوسع في أقسامه وخدماته الطبية المتخصصة.



وقال مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان، إن المستشفى الحالي يقع في منطقة سكنية الأمر الذي يخلق ازدحامات مرورية يومية عند مداخله ومخارج الطوارئ ما يعرقل حركة سيارات الإسعاف والمراجعين.



وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية وضعت خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي في المحافظة تتضمن استملاك أراضٍ لبناء مراكز صحية بديلة عن المراكز المستأجرة البالغ عددها 11 مركزاً، إلى جانب توسعة بعض المراكز الصحية الأولية والشاملة، مؤكداً أن جرش تضم حالياً 27 مركزاً صحياً ومستشفى حكومياً واحداً، وأن الحاجة ملحة لتطوير البنية التحتية الصحية لمواكبة النمو السكاني وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.