بالأسماء.. جولة في أحياء نجوم ريال مدريد السكنية الفاخرة

خبرني - أفادت صحيفة "ديفينسيا سنترال" الإسبانية بأن نجوم ريال مدريد يعيشون حياة مترفة، حيث تتوزع مساكنهم الفاخرة بين منطقتي "لا موراليخا" و"لا فينكا" الراقيتين في العاصمة الإسبانية.

"لا موراليخا": وجهة نجوم الفريق المخضرمين

تعد منطقة "لا موراليخا" الفاخرة، الواقعة في بلدية ألكوبينداس، الخيار الأول لعدد كبير من لاعبي الفريق الحاليين، حيث يقيم فيها كل من:

فينيسيوس جونيور

رودريغو غوس

أردا غولر

جود بيلينغهام

فيديريكو فالفيردي

داني سيبايوس

إيدير ميليتاو

لوكاس فاسكيز

وسبق أن أقام فيها أسطورة النادي، النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، الذي اتخذها مقراً له عام 2003. وتتراوح أسعار بعض الفيلات في هذه المنطقة إلى 20 مليون يورو، مما يؤكد طبيعتها النخبوية.

"لا فينكا": عنوان مبابي الجديد

من جهة أخرى، اختار النجم الفرنسي كيليان مبابي الإقامة في منطقة "لا فينكا" الراقية، والتي تُعتبر من أغنى بلديات إسبانيا.

واشترى مبابي مؤخراً فيلا فاخرة في هذه المنطقة بقيمة 10 ملايين يورو، كانت مملوكة لزميله السابق غاريث بيل، إذ سبق أن أقام في هذه المنطقة أيضاً نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، كيلور نافاس وألفارو أربيلوا.

القادمون والراحلون

وفي سياق آخر، يبحث اللاعبون الجدد الذين انضموا للنادي مؤخراً عن مساكن تليق بهم في نفس المناطق، ومن أبرزهم: ترنت ألكسندر-أرنولد، ألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتوونو.

يُذكر أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قد غادر المنطقة بعد انتقاله إلى نادي ميلان الإيطالي مؤخراً.