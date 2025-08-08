قرار قوي من برشلونة ضد شتيغن

خبرني - ذكرت تقارير صحافية، أن نادي برشلونة الإسباني يريد سحب شارة قيادة الفريق من الحارس مارك أندريه شتيفن، في تطور جديد ضمن مسلسل الجدل الدائر حول مستقبله مع النادي الإسباني.

ذكرت صحيفة ديلي سبورت، والمنصة الإخبارية 3 كات، اليوم الخميس، أن مسؤولي برشلونة كلفوا المدرب هانسي فليك بإبلاغ تير شتيغن بهذا الإجراء.

وذكرت التقارير أن القرار جاء بعدما رفض الحارس الدولي الألماني الموافقة على إعطاء بياناته الطبية إلى رابطة الدوري الإسباني، كما أن برشلونة فتح إجراءات تأديبية ضده بسبب هذه المسألة.

وذكرت التقارير أن شتيغن كان في مقر تدريبات النادي اليوم الخميس ولكنه لم يعلق على الأمر.

ويغيب شتيغن عن الفريق بعدما خضع مؤخراً لجراحة في الظهر، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيغيب لما يقرب من ثلاثة أشهر.

ولم يتضح ما إذا كان قد تم إجراء تصويت داخل الفريق بشأن شارة القيادة، كما لم يتضح ما إذا كان بمقدور إدارة النادي تجاوز نتيجة مثل هذا التصويت.