موجة حارة وجافة ترفع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 8 درجات

موجة حارة وجافة ترفع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 8 درجات
عمان 8 آب (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بموجة حارة وجافة نتيجة عبور كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تستمر لعدة أيام، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل في مناطق البادية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وتبقى المملكة يوم غدٍ السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، ومغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
ويبقى الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث تسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وشديد الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 41 - 27 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 - 25، وفي المرتفعات الشمالية 35 - 21، وفي مرتفعات الشراة 36 - 23، وفي مناطق البادية 45 - 27، وفي مناطق السهول 40 - 27، وفي الأغوار الشمالية 45 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 46 - 33، وفي البحر الميت 45 - 32، وفي خليج العقبة 45 - 31 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق/أس
08/08/2025 07:56:43
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي
"ديزرت فلاور" لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في "الأوكس"
قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية
"غود شير" لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا