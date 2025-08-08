في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتأهل لربع نهائي كأس الدوريات

في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتأهل لربع نهائي كأس الدوريات
خبرني - سجل لويس سواريز هدفاً وصنع هدفين، ليقود فريق إنتر ميامي الأمريكي للفوز على بوماس المكسيكي 3-1، ليواصل الفريق تقدمه ويتأهل لربع نهائي المسابقة.
لعب إنتر ميامي المباراة دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيغيب لوقت غير معلوم، بسبب ما وصفه الفريق بإصابة عضلية بسيطة في ساقه اليمنى.
وتعرض ميسي للإصابة في الدقائق الأولى من المباراة التي فاز بها إنتر ميامي على نيكاكسا السبت الماضي.
وكان ميسي حاضراً في المباراة أمام بوماس، وتابع المباراة في جناح بملعب تشايس.
وأصبح فريق إنتر ميامي الذي لديه ثماني نقاط في كأس الدوريات، أول فريق أمريكي يتأهل لربع نهائي البطولة.
وسجل رودريغو دي بول أول هدف له مع إنتر ميامي من تمريرة حاسمة من لويس سواريز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليعادل النتيجة.
وكان بوماس تقدم بهدف سجله خورخي روفالكابا في الدقيقة 34.
وسجل سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة 59، بعد احتساب لمسة يد على مدافع بوماس خوسيه كايسيدو في منطقة الجزاء.
وكان هذا هو أول هدف يسجله سواريز منذ أن سجل لإنتر ميامي هدفاً أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 23 يونيو (حزيران).
وأنهى تاديو أليندي التمريرة الحاسمة الثانية التي مررها سواريز في الدقيقة 69، مسجلاً الهدف الثالث لإنتر ميامي.
