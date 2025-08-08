تصريح مثير من رونالدو بعد اتهامه بالسرقة

خبرني - أدلى كريستيانو رونالدو بتصريحات مثيرة عقب اتهامه بالسرقة، والتأثير على وجهة لاعب بارز في فترة الانتقالات الحالية.

تحدث "صاروخ ماديرا" عقب فوز النصر على ريو آفي بنتيجة 4-0 في المباراة الودية، أنه لم يتواصل مع مواطنه جواو فيليكس لإقناعه بالانضمام إلى النصر، مشدداً على أن هذا الأمر ليس من ضمن مسؤولياته.

وقال رونالدو في تصريحاته لوسائل الإعلام: "أنا لا أفعل ذلك، لا أتحدث على الهاتف، هذه ليست وظيفتي، أنتم من قلتم ذلك، لكن وظيفتي أنا هي التدريب واللعب".

وتحدث قائد النصر عن صفقة جواو فيليكس، قائلاً: "السرقة كلمة سيئة، لم يسرق أحد شيئاً من بنفيكا، الجميع يعرف جواو، موهوب جداً، وأعتقد أنه سيساعدنا كثيرًاً في الدوري السعودي".

وأضاف مشيداً بالمستوى التنافسي للدوري: "الدوري السعودي دوري تنافسي للغاية، أنتم لا تعلمون، أنتم بعيدون عن الملاعب، لا تشاركون، لكننا رأينا ذلك في كأس العالم للأندية".

واعتبر كريستيانو رونالدو أن انتقال فيليكس إلى الدوري السعودي كان خطوة أنسب من الاستمرار في الدوري البرتغالي، قائلاً: "أعتقد أنه كان خياراً أفضل لفيليكس من اللعب في الدوري البرتغالي، انظر فقط إلى عدد النجوم في السعودية بغض النظر عن عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، كان قراراً حكيماً للغاية منه.

وحول تحضيرات النصر للموسم الجديد، شدد رونالدو على أهمية فترة ما قبل الموسم، قائلاً: "أهم أمر في فترة ما قبل الموسم هو الإرهاق والتدريب الجيد والعودة إلى اللياقة البدنية".

وتابع: "نريد الاستعداد جيداً لمباراتنا الرسمية الأولى في 19 من الشهر الجاري في هونغ كونغ في نصف نهائي كأس السوبر السعودي ضد الاتحاد".

وأضاف: "تسجيل الأهداف أمر جيد دائماً، أنا سعيد وفترة ما قبل الموسم تسير على ما يرام".

وفي تعليق منه على انطلاق الدوري البرتغالي، قال: "أتمنى أن يكون دورياً تنافسياً، وأتمنى دائماً الأفضل، وأن يتمكن سبورتينغ لشبونة من التتويج بالبطولة مجدداً".

وعن مغادرة نجم سبورتينغ لشبونة جيوكيريس إلى آرسنال، قال رونالدو: "يُفتقد فقط من كان حاضراً هذا ما يقولونه، أعتقد أن سبورتينغ سيكون منافساً قوياً".

وأردف: "كان جيوكيريس لاعباً مميزاً، لكن على الفريق التأقلم، وأعتقد أن سواريز القادم من ألميريا مهاجم ممتاز".

واختم حديثه: "هاردر أيضاً لاعب جيد، شاب ويحتاج إلى بعض الوقت، شاهدت كأس السوبر، قدم سبورتينغ أداءً رائعاً ضد بنفيكا، لكنهم لم يفوزوا لأنهم لم يتمكنوا من ذلك، هذه هي كرة القدم".