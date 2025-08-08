موجة حارة وجافة ترفع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 8 درجات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بموجة حارة وجافة نتيجة عبور كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تستمر لعدة أيام، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل في مناطق البادية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وتبقى المملكة يوم غدٍ السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، ومغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



ويبقى الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث تسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وشديد الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 41 - 27 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 - 25، وفي المرتفعات الشمالية 35 - 21، وفي مرتفعات الشراة 36 - 23، وفي مناطق البادية 45 - 27، وفي مناطق السهول 40 - 27، وفي الأغوار الشمالية 45 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 46 - 33، وفي البحر الميت 45 - 32، وفي خليج العقبة 45 - 31 درجة مئوية.

