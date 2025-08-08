  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب يعلن عن قمة سلام تاريخية بين أرمينيا وأذربيجان

2025-08-08 02:04:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه سيستضيف في البيت الأبيض الجمعة زعيمي أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية" تهدف لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفياتيّتين السابقتين.


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي أنّ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف "سينضمان إليّ في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية سلام"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتّحدة ستوقع اتفاقيات ثنائية "مع كلا البلدين سعيا وراء فرص اقتصادية مشتركة" من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي.

البحث