الولايات المتحدة تزيد مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي الخميس، إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وفي مقطع فيديو على منصة إكس، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع عصابات للجريمة المنظمة.

كانت الولايات المتحدة قد عرضت من قبل مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمادورو، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.



ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.