وزير الخزانة الأميركي: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية

وزير الخزانة الأميركي: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية بسبب شراء بكين للنفط الروسي، قال بيسنت لبرنامج (تقرير خاص مع بريت باير) إن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لوقف الحرب في أوكرانيا، وإن "الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما".
