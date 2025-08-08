  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الخزانة الأميركي: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية

2025-08-08 02:04:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية من خلال فرض رسوم جمركية ثانوية على السلع الهندية بسبب شراء الهند للنفط الروسي.


وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية بسبب شراء بكين للنفط الروسي، قال بيسنت لبرنامج (تقرير خاص مع بريت باير) إن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لوقف الحرب في أوكرانيا، وإن "الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما".

