الوطني للأرصاد: هزة بقوة 3.5 درجات في السلع دون أي تأثير

2025-08-08 02:04:53
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 3.5 درجات في السلع الساعة 00:03، الموافق 08/08/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد المركز، في بيان له، أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.

