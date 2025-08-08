الوطني للأرصاد: هزة بقوة 3.5 درجات في السلع دون أي تأثير

403
الوطني للأرصاد: هزة بقوة 3.5 درجات في السلع دون أي تأثير
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 3.5 درجات في السلع الساعة 00:03، الموافق 08/08/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وأكد المركز، في بيان له، أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.
