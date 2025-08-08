ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار

ضاعفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافأة القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم ولعمله مع عصابات تغمر الولايات المتحدة بالكوكايين المخلوط بالفنتانيل.

وقالت المدعية العامة بام بوندي يوم الخميس في مقطع فيديو تعلن فيه عن المكافأة:"تحت قيادة الرئيس ترامب، لن يفلت مادورو من العدالة وسيتم محاسبته على جرائمه الشنيعة".

وتم توجيه لائحة اتهام إلى مادورو في المحكمة الاتحادية في مانهاتن عام 2020، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، إلى جانب العديد من حلفائه المقربين بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين. وفي ذلك الوقت، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه. ثم زادت إدارة بايدن المبلغ لاحقا إلى 25 مليون دولار - وهو نفس المبلغ الذي عرضته الولايات المتحدة للقبض على أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعلى الرغم من المكافأة الكبيرة، لا يزال مادورو راسخا في منصبه بعد تحديه للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حكومات أمريكا اللاتينية التي أدانت إعادة انتخابه عام 2024 باعتبارها مزورة واعترفت بخصمه رئيسا منتخبا شرعيا لفنزويلا.

وفي الشهر الماضي، أبرمت إدارة ترامب صفقة لتأمين إطلاق سراح 10 أمريكيين مسجونين في كراكاس مقابل عودة عشرات المهاجرين الذين رحلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور في إطار حملة الهجرة التي شنتها إدارة ترامب. وبعد ذلك بوقت قصير، غير البيت الأبيض مساره وسمح لشركة النفط الأمريكية شيفرون باستئناف التنقيب في فنزويلا بعد أن كانت قد منعت سابقا بموجب العقوبات الأمريكية.

وقالت بوندي إن وزارة العدل صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو، بما في ذلك طائرتان خاصتان، وقالت إن 7 ملايين طن من الكوكايين المضبوط يمكن تتبعها مباشرة إلى الزعيم اليساري.

وأصدر وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بيانا وصف فيه المكافأة بأنها "مثيرة للشفقة" واتهم بوندي بتدبير "عملية دعاية سياسية فجة".

وقال جيل،"لسنا مندهشين، بالنظر إلى من يأتي هذا منه. نفس الشخص الذي وعد بـ 'قائمة سرية' غير موجودة لإبستين والذي يتخبط في الفضائح بسبب خدمات سياسية"، وذلك في إشارة منه إلى رد الفعل العنيف الذي واجهته بوندي بعد إعلان وزارة العدل الشهر الماضي أنه لا توجد "قائمة عملاء" للمتهم بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين التي طالما ترددت شائعات عنها.

وأضاف "عرضها مجرد نكتة، ويأس نابع من بؤسها الخاص".