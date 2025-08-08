نافذة جديدة

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-08-08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬نسخة‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬نهائياتها‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬لفت‭ ‬أنظار‭ ‬الجماهير‭ ‬والمراقبين‭ ‬ومحبي‭ ‬اللعبة‭ ‬عنصر‭ ‬نادر‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬تغطيات‭ ‬المباريات‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬محلل‭ ‬فني‭ ‬يرافق‭ ‬المعلق‭ ‬على‭ ‬المباراة،‭ ‬ويقدم‭ ‬تحليلات‭ ‬فنية‭ ‬مباشرة‭ ‬ومهنية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬ويتطرق‭ ‬لتفاصيل‭ ‬التفاصيل‭.‬

هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الإعلامية‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬تطرقنا‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬نفسه‭ ‬بالإشارة،‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬بدأت‭ ‬بالظهور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬كرتي‭ ‬القدم‭ ‬والسلة،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬أي‭ ‬التجربة‭ ‬تبدو‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬من‭ ‬التعقيد‭ ‬الفني‭ ‬والقرارات‭ ‬التكتيكية‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬المشاهد‭ ‬العادي‭ ‬إدراكه‭ ‬دون‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمساعدة‭ ‬متخصصة‭ ‬تفكك‭ ‬الشفرات‭ ‬له‭.‬

فالمحلل‭ ‬الفني‭ ‬لا‭ ‬يكتفي‭ ‬بالتعليق‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬النقطة،‭ ‬أو‭ ‬الإشادة‭ ‬بضربة‭ ‬ساحقة‭ ‬أو‭ ‬صد‭ ‬ناجح،‭ ‬بل‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬موضحا‭ ‬أسباب‭ ‬نجاح‭ ‬اللعبة‭ ‬أو‭ ‬فشلها،‭ ‬وكيفية‭ ‬تمركز‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي،‭ ‬ودور‭ ‬الليبرو‭ ‬في‭ ‬التغطية،‭ ‬بل‭ ‬وتحليل‭ ‬تغييرات‭ ‬المدربين‭ ‬وأسبابها،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬تكتيكية‭.‬

هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬‮«‬المحلل‭ ‬الفني‭ ‬المرافق‮»‬‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه‭ ‬إذ‭ ‬يلقي‭ ‬ضوءا‭ ‬على‭ ‬الزوايا‭ ‬المعتمة‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬أكثر‭ ‬المتابعين،‭ ‬ويساعدهم‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬للوهلة‭ ‬الأولى‭.‬

وجود‭ ‬محلل‭ ‬فني‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬المعلق‭ ‬يسهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الذائقة‭ ‬العامة‭ ‬للجمهور،‭ ‬ويعزز‭ ‬الوعي‭ ‬بأساسيات‭ ‬اللعبة،‭ ‬ويخلق‭ ‬علاقة‭ ‬أعمق‭ ‬بين‭ ‬المشاهد‭ ‬والملعب،‭ ‬خاصة‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬شرح‭ ‬تفاصيل‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تمر‭ ‬دون‭ ‬تعليق‭ ‬أو‭ ‬توضيح،‭ ‬مثل‭: ‬مبررات‭ ‬تغيير‭ ‬مركز‭ ‬اللاعب،‭ ‬سبب‭ ‬تكرار‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬محددة،‭ ‬أو‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬توازن‭ ‬المجموعة،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬

ومع‭ ‬زيادة‭ ‬شعبية‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬آسيويا‭ ‬وعالميا،‭ ‬فإن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإضافات‭ ‬الإعلامية‭ ‬ليست‭ ‬ترفا‭ ‬وادعاء،‭ ‬بل‭ ‬باتت‭ ‬ضرورة‭ ‬لتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الجماهير،‭ ‬ولإثراء‭ ‬وتحفيز‭ ‬العين‭ ‬والسمع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭.‬

من‭ ‬هنا،‭ ‬يصبح‭ ‬للمحلل‭ ‬الفني‭ ‬دور‭ ‬تثقيفي‭ ‬توعوي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دوره‭ ‬التفسيري‭ ‬التوضيحي،‭ ‬ويعد‭ ‬المحلل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬وزيادة‭ ‬رقعتها‭ ‬شعبيا،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وهذا‭ ‬يجعلنا‭ ‬نتساءل‭: ‬هل‭ ‬سنرى‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬تعمم‭ ‬في‭ ‬تغطياتنا‭ ‬العربية‭ ‬أم‭ ‬تصطدم‭ ‬بالجانب‭ ‬المادي‭ ‬كما‭ ‬تعودنا؟‭ ‬وهل‭ ‬تتبنى‭ ‬الاتحادات‭ ‬والإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية؟

الإجابة‭ ‬ربما‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬محلل‭ ‬يشرح‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬النقطة،‭ ‬وما‭ ‬خلف‭ ‬قرارات‭ ‬المدربين،‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬جماليات‭ ‬وخبايا‭ ‬لا‭ ‬تراها‭ ‬العين‭ ‬وحدها،‭ ‬بل‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ذائقة‭ ‬فنية‭.‬

