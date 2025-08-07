بالفيديو إغلاق 69 منشأة وإنذار 178 أخرى لمخالفة شروط الوقاية من الحريق

بالفيديو إغلاق 69 منشأة وإنذار 178 أخرى لمخالفة شروط الوقاية من الحريق
مبارك التنيب
نفذت قوة الإطفاء العام خلال الـ 48 ساعة الماضية حملتين تفتيشيتين في منطقتي الري وشرق الأحمدي الصناعية 3 أسفرتا عن إغلاق 69 منشأة إداريا وتحرير 178 انذارا وإخطارا. وشارك في الحملتين عدة جهات حكومية، وهي وزارة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت، وتهدف الحملة إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
وقال بيان صادر عن قوة الإطفاء إن حملة الري أسفرت عن إغلاق إداري لـ 19 من المنشآت والمحلات الصناعية. وتحرير 56 من الإخطارات والإنذارات لمنشآت أخرى، وفي شرق الأحمدي تم إغلاق إداري لـ 50 من المنشآت والمحلات الصناعية وتحرير وتوجيه 122 إخطارا وإنذارا لمنشآت أخرى، وذلك لمخالفة اشتراطات الوقاية من الحريق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد للشحن تحتفل بمرور عامين على انطلاق عملياتها في مطار إيتشو هواهو
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ135 تواليا وسط استمرار هدم المنازل
إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي
"ديزرت فلاور" لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في "الأوكس"
قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية
"غود شير" لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا