بالفيديو إغلاق 69 منشأة وإنذار 178 أخرى لمخالفة شروط الوقاية من الحريق



مبارك التنيب

‏نفذت قوة الإطفاء العام خلال الـ 48 ساعة الماضية حملتين تفتيشيتين في منطقتي الري وشرق الأحمدي الصناعية 3 أسفرتا عن إغلاق 69 منشأة إداريا وتحرير 178 انذارا وإخطارا. وشارك في الحملتين عدة جهات حكومية، وهي وزارة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت، وتهدف الحملة إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

‏وقال بيان صادر عن قوة الإطفاء إن حملة الري أسفرت عن إغلاق إداري لـ 19 من المنشآت والمحلات الصناعية. وتحرير 56 من الإخطارات والإنذارات لمنشآت أخرى، وفي شرق الأحمدي تم إغلاق إداري لـ 50 من المنشآت والمحلات الصناعية وتحرير وتوجيه 122 إخطارا وإنذارا لمنشآت أخرى، وذلك لمخالفة اشتراطات الوقاية من الحريق.

