1304 بلاغات حريق و3532 عملية إنقاذ في النصف الأول من 2025

1304 بلاغات حريق و3532 عملية إنقاذ في النصف الأول من 2025
-
محافظة حولي سجلت أعلى معدل بلاغات بواقع 215 بلاغاً تلتها مبارك الكبير بـ 202 والأحمدي بـ 195 والفروانية بـ 183 والعاصمة بـ 171
أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، أن «الإطفاء» تعاملت مع 1304 بلاغات حريق في المناطق السكنية وغير السكنية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من عام 2025.
وقال الغريب لـ «كونا» إن محافظة حولي سجلت أعلى معدل بلاغات بواقع 215 بلاغا تلتها مبارك الكبير بـ 202 والأحمدي بـ 195 والفروانية بـ 183 والعاصمة بـ 171 والجهراء بـ 147.
وأوضح أن إجمالي الحوادث التي تعاملت معها «الإطفاء» خلال هذه الفترة بلغ 1648 حادث حريق، إضافة إلى 3532 عملية إنقاذ و2538 بلاغا بحسن نية، ما يعكس حجم الجهد المبذول والجاهزية العالية لفرق الإطفاء في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن فرق الإطفاء تعاملت كذلك مع 18 حالة وفاة ناتجة عن الغرق أو انتشال جثث، منها 14 حالة تولت التعامل معها فرق الإطفاء، بينما أحيلت 4 حالات إلى جهات الاختصاص الأخرى.
ولفت الغريب إلى أن من بين أبرز أسباب الحرائق التي سجلت خلال الفترة المذكورة كانت حرائق ناتجة عن الحمل الكهربائي الزائد بواقع 118 حادثا و169 حادثا ناتجا عن عبث الأطفال بمصادر حرارية أو مواد قابلة للاشتعال، أي بإجمالي بلغ 287 حريقا، فيما تم تسجيل 159 حادثا ناتجا عن أسباب متعمدة أو شبه متعمدة.
وأكد أن «الإطفاء» اعتمدت على خطة استباقية متكاملة خلال النصف الأول من العام مكنتها من الاستجابة الفورية للحوادث والسيطرة السريعة عليها مع ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيدا بكفاءة الخطط التشغيلية والجاهزية العالية التي تتمتع بها القوة.
وأضاف أن البلاغات التي وردت إلى «الإطفاء» تنوعت ما بين حرائق منزلية وحرائق في المنشآت الصناعية والتجارية وحوادث إنقاذ على الطرقات والمواقع المختلفة، موضحا أن التعامل معها تم وفق أعلى المعايير العالمية في مجالي مكافحة الحرائق والإنقاذ.
وشدد الغريب على أهمية التعاون المجتمعي مع قوة الإطفاء العام من خلال اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي طارئ والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات باعتبار أن «السلامة مسؤولية جماعية».
