1304 بلاغات حريق و3532 عملية إنقاذ في النصف الأول من 2025

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، أن «الإطفاء» تعاملت مع 1304 بلاغات حريق في المناطق السكنية وغير السكنية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال الغريب لـ «كونا» إن محافظة حولي سجلت أعلى معدل بلاغات بواقع 215 بلاغا تلتها مبارك الكبير بـ 202 والأحمدي بـ 195 والفروانية بـ 183 والعاصمة بـ 171 والجهراء بـ 147.

وأوضح أن إجمالي الحوادث التي تعاملت معها «الإطفاء» خلال هذه الفترة بلغ 1648 حادث حريق، إضافة إلى 3532 عملية إنقاذ و2538 بلاغا بحسن نية، ما يعكس حجم الجهد المبذول والجاهزية العالية لفرق الإطفاء في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تعاملت كذلك مع 18 حالة وفاة ناتجة عن الغرق أو انتشال جثث، منها 14 حالة تولت التعامل معها فرق الإطفاء، بينما أحيلت 4 حالات إلى جهات الاختصاص الأخرى.

ولفت الغريب إلى أن من بين أبرز أسباب الحرائق التي سجلت خلال الفترة المذكورة كانت حرائق ناتجة عن الحمل الكهربائي الزائد بواقع 118 حادثا و169 حادثا ناتجا عن عبث الأطفال بمصادر حرارية أو مواد قابلة للاشتعال، أي بإجمالي بلغ 287 حريقا، فيما تم تسجيل 159 حادثا ناتجا عن أسباب متعمدة أو شبه متعمدة.

وأكد أن «الإطفاء» اعتمدت على خطة استباقية متكاملة خلال النصف الأول من العام مكنتها من الاستجابة الفورية للحوادث والسيطرة السريعة عليها مع ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيدا بكفاءة الخطط التشغيلية والجاهزية العالية التي تتمتع بها القوة.

وأضاف أن البلاغات التي وردت إلى «الإطفاء» تنوعت ما بين حرائق منزلية وحرائق في المنشآت الصناعية والتجارية وحوادث إنقاذ على الطرقات والمواقع المختلفة، موضحا أن التعامل معها تم وفق أعلى المعايير العالمية في مجالي مكافحة الحرائق والإنقاذ.

وشدد الغريب على أهمية التعاون المجتمعي مع قوة الإطفاء العام من خلال اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي طارئ والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات باعتبار أن «السلامة مسؤولية جماعية».